Paunović pred Nemačku: Strpite se, gledaćete reprezentaciju Srbije koja se bori!

SELEKTOR fudbalera Srbije govorio je pred duel 3. kola Lige nacija protiv "pancera".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

On se dotakao novajlije u nacionalnom timu, Ognjena Mimovića. Bilo je reči o Lazaru Samardžiću, Sergeju Milinković Saviću...

"Orlovi" su takmičenje počeli sa dva poraza, oba su doživljena identičnim rezultatom - 1:2, a bolji su na "Marakani" Grčka i Holandija.

Pored selektora Veljka Paunovića, obratio se i kapiten naše reprezentacije, Dušan Tadić.

Srbija i Nemačka su poslednju zvaničnu utakmicu odigrali na Svetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi, kad je naš nacionalni tim slavio sa 1:0 golom Milana Jovanovića.

Tok konferencije:

Imao je selektor poruku za naciju.

- Stisnite se, nema obećanja dok se ne završi proces. Mi u ovom trenutku ne diktiramo i ne dajemo obećanja koja ne može niko da garantuje. Budite spremni da gledate reprezentaciju koja će da se bori i da da sve od sebe i da donese rezultat, možda čak i sutra, ali u svakom sledećem meču će polazna tačka biti takva da nadograđujemo ono što smo do tada imali.

Novo ime u nacionalnom timu je Ognjen Mimović. Paunović je dobio pitanje da li će Lazar Samardžić dobiti priliku.

- Što se tiče Mimovića, njegova situacija u klubu je takva da nije igrao od juna. Lično sam išao da ga gledam. Treba nam, novi sistem koji smo videli protiv Holandije, treba nam ta pozicija, igrač sa njegovim karakteristikama. Iz istog razloga smo doveli i Gudelja, to malopre nisam do kraja odgovorio. Što se tiče Lazara, on radi dobro, čeka šansu, četiri utakmice su ispred nas. Ne mogu da vam otkrivam sa jedne strane ideje, neke planove i kako to raspoređujemo i imamo u timu, ali za mene je to igrač koji može da pomogne, ima pravi odnos za reprezentaciju. To cenimo i svakako će biti i ostati deo tima. Uskoro će dobiti priliku.

Otkrio je da je atmosfera u svlačionici veoma dobra, uprkos dva starta poraza.

- Posle meča sa Holandijom mislim da smo stvorili dobar ambijent, da ćemo sa tim da se spremimo za sutra. Igramo protiv velike reprezentacije, ali ne smemo da uzimamo ništa drastično, dramatično, prvo moramo posle da igramo sa Holandijom u gostima, pa sa Nemačkom u Beogradu i Grčkom u gostima. Kada dobijemo šansu za revanš, pokušaćemo da je iskoristimo. Ovo je najbolje okupljanje što se tiče ambijenta, Dušan Tadić je u tome pomogao. Kada sam pričao sa Segejem juče, kada je došao sa lošim vestima, rekao mi je: "Odavno nisam morao da odem iz reprezentacije zbog povrede i mnogo mi je žao. To su neke stvari koje mogu da podelim sa vama".

Dotakao se rivala kog sa klupe predvodi Jirgen Klop i koji posle dve utakmice ima jedan bod.

- Izuzetno moćna reprezentacija fantastično vođenja sa selektorom Klopom, Očekujemo reakciju posle ovog poslednjeg rezultata. Posebno kada vidimo kako postupaju. Očekujemo svežije igrače, imaćemo rivala koji je maksimalno spreman i pod zahtevom javnosti i selektora da oni isprave svoj poslednji utisak. Mi smo se spremali da se oporavimo, vratimo energiju. Mentalno smo posle meča sa Holandijom izašli osveženi jer su momci videli da mogu da pariraju. Hajde nije mi baš neka omiljena reč, ali svakako je bilo jedno dobro izdanje gde nam je nedostajao rezultat.

Meč će se igrati na "Alijanc Areni", stadionu Bajerna iz Minhena.

- Za neke je prvi put da igraju na ovakvom stadionu. Za kapitena nije, može da im objasni kako. Ovo su momenti i utakmice gde svi mogu da igraju. Teren je dobar, kao i na "Marakani".

Ognjen Mimović se priključio reprezentaciji, dok u Nemačkoj neće igrati Sergej Milinković Savić.

- Što se tiče izveštaja medicinskog, do poslednjeg trenutka gledamo da oporavimo igrače. Tačno je da Sergej nije tu. U svakom slučaju moramo da se okrenemo momcima koji su spremni. Spomenuvši ove dve utakmice, posle prve dve smo imali, skratili smo grupu koja je doputovala. Nekim momcima smo se zahvalili, zbog taktičkih, naših ideja. Doveli smo drugu grupu igrača. U ovom trenutku je jako važno da, grupa koja je došla, da budemo ujedinjeni, da gledamo da poboljšamo utisak. Što se tiče drugih igrača, ima još igrača koji su zadobili udarce, gledamo evoluciju. Ne bi trebalo da bude...

On je istakao da nije zadovoljan rezultatom u prve dve utakmice.

- Na prvom mestu, rezultatski nismo zadovoljni sa prve dve utakmice. Iz prve utakmice smo imali veća očekivanja, stvorili smo veća očekivanja, posebno kada igramo kod nas, treba to da pružimo. Popravili smo sliku protiv Holandije, protiv rivala koji igra veoma zahtevan fudbal. U momentima smo ulazili u zonu visokih zahteva. Nametali smo se. Deo plana je bio da sačuvamo i ne primimo gol, penal je to pokvario. Momci su bili spremni da svare to, da budemo od početka konstantno u napadu. Izjednačili smo rezultat. Vratili smo se. Ono što smo videli u drugoj utakmici je sposobnost naše reprezentacije da igra na visokom nivou. Grupno kao kolektiv moramo da budemo konstantni.

Podsetimo, utakmica Nemačka - Srbija igra se u četvrtak u Minhenu od 20.45.

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