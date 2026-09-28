Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!
Oštre reči Dragana Mrđe u vezi FK Partizan.
Bivši fudbaler Crvene zvezde i nekadašnji reprezentativac Srbije Dragan Mrđa otvoreno je govorio o aktuelnom stanju u srpskom fudbalu, a posebno o situaciji u kojoj se danas nalazi Partizan.
- Kao zvezdašu, nije mi žao nimalo, jer sam prošao kroz neke stvari. U mnogo boljem su položaju nego što je tada bila Zvezda. Samo da pogledamo transfere i ugovore u poslednjih 10 godina. Koliki su ugovori bili u Partizanu, koje su transfere pravili, kakve su plate tad bile u Zvezdi. Pogledajte tad odakle su dolazili, to je bilo treća klasa igrača. Sećam se 2013. godine, kad sam se vratio na Marakanu, prvi dan - sve se raspada, svlačionica, pomoćni teren, bukvalno sve, rasulo neverovatno. Pogledam onaj zid oko pomoćnog terena - je l' moguće da se ovo desilo sa klubom? A opet, osetiš da je to veliki klub. Taj osećaj koji imam kad dođem tamo, u kakvom god da je stanju Zvezda, uvek je prisutan - rekao je Mrđa za 2x45.
Potom sa osvrnuo na diminantne godine Partizana, ali i sporne sudijske odluke
- Nekad kada ih danas slušam deluje mi kao da su prespavali te godine. Imali smo strašnu generaciju u Vojvodini pod trenerom Džimijem Marićem - Brkić na golu, Medojević, Popović, Lazetić, Đurovski, Tadić i ja u špicu. Bili smo drugi na tabeli, ispred Zvezde. Igramo protiv Partizana u Novom Sadu, dajem gol za 1:0, a sudija diže ofsajd koji nema nikakve veze s mozgom. Posle toga, u 30. minutu, prešprintam Gavrančića i dam gol volejom sa 16 metara. Radujem se, kad čujem pištaljku - sudija mi svira faul u napadu! Hteo sam da izađem sa terena, a trener Marić je zbog prigovora dobio crveni karton. Tek kasnije sam saznao pozadinu svega: golman Partizana nije smeo da primi gol do 70. minuta jer je jurio neki rekord.
Često sa prijateljima partizanovcima voli da razmenjuje mišljenje o tim vremenima.
„Imam prijatelja iz Novog Sada koji je okoreli partizanovac i kad pričamo na tu temu ja mu kažem: 'Čekaj, ti kao da si prespavao onih sedam-osam godina kad ste otimali na sve strane?'”
Podsetimo, Dragan Mrđa je nosio dres Crvene zvezde u dva mandata. Prvo je od 2001. do 2005. godine bio u klubu, a zatim se vratio u sezoni 2013/14. Pored crveno-belih u Srbiji je nosio još dresove Jedinstva sa Uba i Vojvodine.
U inostranstvu branio je boje Lirsa, Himkija, Siona, Omije, Šonana i Olimpije iz Ljubljane.
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