Micić nahvalio igrača Zvezde: On je najprijatnije iznenađenje, veliki profesionalac i pobednik

VASILIJE Micić se vraća u Beograd na duel sa bivšim klubom.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Srpski plejmejker će gostovati Crvenoj zvezdi sa Hapoelom. Tim iz Tel Aviva je neočekivanim porazom od Bajerna (84:86) počeo novu sezonu u Evroligi.

- Za ovu sezonu sam se spremao drugačije od prošle. Imao sam više vremena. Nadam se da će taj rad dati rezultate, zato što mi je to oduvek davalo dodatno samopouzdanje. Dobra fizička priprema, a opet, druga obično bude lakše nego prva. Što se tiče upoznavanja s trenerskim sistemom, videćemo, duga je sezona, prošla se završila 25. juna, tako da treba biti pozitivan - rekao je Micić novinarima u "Beogradskoj areni".

Otkrio je da se dobro oseća i da je tokom leta radio stvari za telo.

- Trenirao sam otprilike kako i uvek treniram. Postoje neke stvari za telo. Nije to telo više isto kao pred deset godina, ali dobro se osećam.

Utakmica sa Zvezdom je duel dve ekipe koje su porazom počele sezonu.

- Slažem se, nismo dobro počeli. Mi smo imali totalno dva različita izdanja u prvoj utakmici, dobro krenuli, onda neki neobjašnjiv pad, ali imamo i dosta novih igrača koji u tim situacijama verovatno ne prepoznaju još uvek naš identitet. Jednostavno, moramo da održavamo tu taktiku na vrhunskom nivou, jer je Evroliga ove godine po mom mišljenju baš zahtevna i kvalitetna. Zvezda je igrala jako dobro. Gledao sam utakmicu u većem delu utakmice su se dobro borili. Žalgiris je imao i sreće i bilo je trenutaka kad je Zvezda mogla da prelomi utakmicu. Ali to je košarka, to je Evroliga, tako da je sutra interesantan meč za oba tima.

Govorio je o hemiji u timu koji trenira Dimitris Itudis.

- Svi imaju neki ego i taj ego ubija, jer u nekim trenucima mislite da je sve u redu dok pobede idu, ali u nekom trenutku kad se dese porazi strepi se da će da isplivaju neke stvari. Po mom mišljenju najvažnije je da si komforan i spokojan u svojoj ulozi.

U utorak će imati priliku da odmeri snage sa Džonatanom Motlijem i Krisom Džonsom sa kojima je prošle sezone delio svlačionicu u Hapoelu.

- Meni je Kris jedno od najprijatnijih iznenađenja, kako u ljudskom, tako i u igračkom. Igrao sam prošle godine protiv njega, znao sam ga kao protivnika, ali zaista momak u svom svetu profesionalac, pobednik. Motli nije imao baš najbolju sezonu s nama prošle godine, ali je dokazan igrač i ima neverovatan potencijal u napadu, tako da mislim da se Zvezda odlično pojačala.

Za kraj se dotakao i reprezentacije. Naglasio je da je uvek spreman da pomogne.

- Imao sam direktan dogovor sa trenerom. Bili smo otvoreni jedan prema drugom. Ja sam na raspolaganju i ove naredne prozore. Sve zavisi od zdravstvenog stanja, ali meni je želja da igram - zaključio je Micić.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Haopel na programu je u utorak od 20 časova.

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