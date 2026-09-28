Bivši igrač Zvezde otkrio tajnu: Imao sam ponudu Partizana za najveći transfer u istoriji crno-belih

Sve se dešavalo pre 16 godina

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bivši reprezentativac Srbije i nekadašnji golgeter Crvene zvezde i Vojvodine, Dragan Mrđa, otvorio je dušu u podkastu „2x45” i otkrio do sada nepoznate detalje jedne od najdramatičnijih transfer sapunica u srpskom fudbalu iz leta 2010. godine.

Te sezone, Mrđa je bio ubedljivo najbolji fudbaler i prvi strelac Superlige u dresu Vojvodine, što je upalilo sve alarme u Humskoj. Tadašnje rukovodstvo Partizana, predvođeno predsednikom Draganom Đurićem i sportskim direktorom Albertom Nađom, krenulo je u nezapamćenu ofanzivu na njegov potpis.

– To je bilo dok sam bio u Vojvodini 2010. godine. Predsednik Dragan Đurić i direktor Albert Nađ su me zvali, sa željom da me odvedu u Partizan. To je trajalo dva-tri dana, nisam pričao Bati Butoroviću, ali sam mu na kraju rekao: 'Predsedniče, samo da vam kažem, zvao me je Nađ već dva-tri puta da dođem na razgovor. Ništa nisam prihvatao, jer znam da vi to ne date'. On kaže: 'Pa dobro, ako te zovu, idi, ispoštuj ih. Nije problem' – počeo je Mrđa filmsku priču za podkast "2x45."

Usledili su pregovori koji su mogli da promene istoriju „večitih”:

– Pošto su nastavili da me zovu, rekoh, da ispoštujem ljude. Mislim da bi to tada bio najveći transfer u istoriji Partizana. Neki nenormalan ugovor u tom momentu! I ništa, samo sam ih ispoštovao, otišao za Novi Sad, prošlo je dva dana, i Bata me zove, kaže: 'Hajde dođi kod mene kući'.

Foto: N. Paraušić Tekst potpisa

U čitavu priču tada se umešala i Crvena zvezda, iako je situacija na „Marakani” u tom trenutku bila daleko od idealne. Pokojni predsednik Vojvodine, Ratko Bata Butorović, stavio je Mrđu pred svršen čin:

– U tom momentu, kada me tražio Partizan, pojavila se i Zvezda. Ali Zvezda tad u rasulu, nema dinara ni na vidiku. I Bata mi kaže: 'Gde hoćeš da ideš, reci: Zvezda ili Partizan, biraj?' Kažem: 'Bato, ja bih samo u inostranstvo. Imam 26 godina, prvi strelac, najbolji igrač u ligi, hoću da idem u inostranstvo, i to je to'.

Pritisak na Mrđu da zaduži crno-beli dres postajao je sve veći, a onda se dogodio neverovatan obrt:

– Bilo je dosta pritisaka da završim u Partizanu. I onda sam to odugovlačio, odugovlačio, nadajući se da će doći neka druga ponuda. I onda odjedanput javlja se Sion, predsednik Siona, privatni avion... Bio sam sa reprezentacijom u Kovilovu. On dođe, videli se, ponudi mi ugovor na tri godine, prihvatim i odem u Sion – zaključio je Mrđa.

Podsetimo, Mrđa je karijeru počeo u Crvenoj zvezdi, u koju se trijumfalno vratio u sezoni 2013/14, kada je sa crveno-belima prekinuo dominaciju Partizana i osvojio šampionsku titulu, ponovo kao najbolji strelac lige.