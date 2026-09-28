Crnogorci će sanjati Srbina: Golman superligaša izveo asistenciju kod gola za pamćenje! (VIDEO)

Definitivno najbolji potez u karijeri čuvara mreže superligaša iz Beograda.

Foto: Printscreen/Twitter/Goals Xtra

Širom Starog kontinenta se igraju utakmice Lige nacija, a jedan od mečeva igra se Jerevanu.

U okviru Divizije C Grupa 2, sastali su se Jermenija i Crna Gora. Viđen je od 20. do 38. minuta pravi rolekoster, jer su postignuta čak tri gola, a prednost je na strani "sokolova".

Na semaforu je 1:2 u korist gostiju, međutim, pravo remek delo videli smo kod pogotka Jermena, u kom je "glavni krivac" bio srpski čuvar mreže Ognjen Čančarević.

Golman superligaša IMT-a, izveo je magiju, pošto se posle njegovog ispucavanja lopte u kontri najbolje snašao Artur Serobjan, pa fudbaleru Ararata nije bilo teško da pogodi za izjednačenje - 1:1. Pogledajte kako je to izgledalo:

🚨 Artur Serobyan 34'



🇦🇲 Armenia 1- 1Montenegro 🇲🇪pic.twitter.com/xCltmISQ7s — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 28, 2026

Inače, Crna Gora je povela u 20. minutu autogolom Erika Pilojana, da bi prednost na stranu "sokola" vratio spektakularnim evrogolom Nikola Krstović u 38. minutu. Više o tome pročitajte ovde.

Obe selekcije su u meč ušle sa vodećih pozicija i imaju po tri boda, dok su Kipar i Letonija bez bodova.

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