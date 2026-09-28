Fudbal

Nove glavobolje za Partizan: Povredio se i Bogdan Kostić

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28. 09. 2026. u 18:59

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Muke za crno-bele se nastavljaju.

Нове главобоље за Партизан: Повредио се и Богдан Костић

Credit: STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaler Partizana, Bogdan Kostić, doživeo je povredu na prijateljskom meču između reprezentacije Srbije do 21 godine i Iraka.

On se našao u startnoj postavi, međutim nakon svega 15 minuta morao je da napustio teren zbog povrede sa bolnom grimasom na licu. Ostaje da se vidi koliki je stepen povrede i da li će ga udaljiti od terena i kada se vrati klupski fudbal. Njega je zamenio fudbaler CSKA Moskve Matija Popović koji je takođe u prošlosti nosio dres beogradskog Partizana.

Da podsetimo, problem za Sašu Ilića predstavljaju i od ranije povređenih Milana Vukotića i Šake Traorea. S druge strane, dobra vest za Partizan je ta što se na prijateljskom meču između crno-belih i Rodine vratio nakon godinu dana pauze Mario Jurčević.

Parni valjak će u narednom kolu Superlige Srbije ugostiti Novi Pazar. Taj meč je na programu 10. oktobra, i ostaje upitno da li će se pomenuta tri fudbalera do tada oporaviti i biti na raspolaganju Saši Iliću.

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