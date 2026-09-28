POLICAJAC I BIVŠI ROBIJAŠ UŠLI U KAVEZ, A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Sve je bilo gotovo za 57 sekundi (VIDEO)
Ovo je bio jedan od najneobičnijih u istoriji UFC-a
Nesvakidašnji okršaj viđen je na UFC priredbi u Las Vegasu! U kavezu su se našli policajac Luis Hernandez i bivši zatvorenik Sedrikues Dumas, a borba je završena za samo 57 sekundi.
Hernandez, zamenik šerifa u okrugu Majami-Dejd, debitovao je u UFC-u kao zamena u poslednjem trenutku za povređenog Mikija Gala. Sa druge strane bio je Dumas, borac sa burnom prošlošću, koji je u aprilu 2025. godine bio u zatvoru na Floridi zbog provale i posedovanja oružja.
Mnogi su upravo zbog njihove prošlosti ovaj duel nazvali jednim od najneobičnijih u istoriji UFC-a.
Ipak, u samom kavezu nije bilo mnogo neizvesnosti. Hernandez je za samo 57 sekundi uspeo da natera protivnika na predaju, pošto ga je uhvatio u giljotinu.
Dumas je ranije imao čak 14 hapšenja od 2014. godine, uključujući i četiri nakon što je 2023. ušao u UFC.
Ipak, Hernandez posle borbe nije želeo da dodatno potencira prošlost svog protivnika.
– Mislim da je to zabavno za medije, ali video sam neke stvari na internetu. Latinoamerikanac sam i ne volim bilo kakvu vrstu diskriminacije. On je otac i pokušava da zaradi za život kao i ja. Ne želim da sudim nekome na osnovu njegove prošlosti – rekao je Hernandez.
Amerikanac je tako ostvario prvu pobedu u UFC-u, i to u svom debiju. Istovremeno je postao prvi aktivni policajac koji se borio u UFC-u. Do ugovora sa najjačom MMA organizacijom na svetu stigao je samo dve nedelje ranije.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Nove glavobolje za Partizan: Povredio se i Bogdan Kostić
28. 09. 2026. u 18:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"
Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".
28. 09. 2026. u 10:40
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)