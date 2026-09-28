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POLICAJAC I BIVŠI ROBIJAŠ UŠLI U KAVEZ, A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Sve je bilo gotovo za 57 sekundi (VIDEO)

M.M.

28. 09. 2026. u 19:30

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Ovo je bio jedan od najneobičnijih u istoriji UFC-a

ПОЛИЦАЈАЦ И БИВШИ РОБИЈАШ УШЛИ У КАВЕЗ, А ОНДА ЈЕ УСЛЕДИО ШОК: Све је било готово за 57 секунди (VIDEO)

Foto: Printskrin/X

Nesvakidašnji okršaj viđen je na UFC priredbi u Las Vegasu! U kavezu su se našli policajac Luis Hernandez i bivši zatvorenik Sedrikues Dumas, a borba je završena za samo 57 sekundi.

Hernandez, zamenik šerifa u okrugu Majami-Dejd, debitovao je u UFC-u kao zamena u poslednjem trenutku za povređenog Mikija Gala. Sa druge strane bio je Dumas, borac sa burnom prošlošću, koji je u aprilu 2025. godine bio u zatvoru na Floridi zbog provale i posedovanja oružja.

Mnogi su upravo zbog njihove prošlosti ovaj duel nazvali jednim od najneobičnijih u istoriji UFC-a.

Ipak, u samom kavezu nije bilo mnogo neizvesnosti. Hernandez je za samo 57 sekundi uspeo da natera protivnika na predaju, pošto ga je uhvatio u giljotinu.

Dumas je ranije imao čak 14 hapšenja od 2014. godine, uključujući i četiri nakon što je 2023. ušao u UFC.

Ipak, Hernandez posle borbe nije želeo da dodatno potencira prošlost svog protivnika.

Mislim da je to zabavno za medije, ali video sam neke stvari na internetu. Latinoamerikanac sam i ne volim bilo kakvu vrstu diskriminacije. On je otac i pokušava da zaradi za život kao i ja. Ne želim da sudim nekome na osnovu njegove prošlosti – rekao je Hernandez.

Amerikanac je tako ostvario prvu pobedu u UFC-u, i to u svom debiju. Istovremeno je postao prvi aktivni policajac koji se borio u UFC-u. Do ugovora sa najjačom MMA organizacijom na svetu stigao je samo dve nedelje ranije.

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