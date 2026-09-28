Fudbal

SRBIJA JE BILA OKIDAČ ZA NEVIĐENU EUFORIJU: "Braća" obaraju rekord, oko 100.000 ljudi u redu

М.М.

28. 09. 2026. u 14:31

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Neće svi uspeti ulaznice da dobiju

СРБИЈА ЈЕ БИЛА ОКИДАЧ ЗА НЕВИЂЕНУ ЕУФОРИЈУ: Браћа обарају рекорд, око 100.000 људи у реду

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Fudbalska reprezentacija Grčke izazvala je pravu euforiju među navijačima posle odličnog starta u Ligi nacija, a u centru pažnje našla se i pobeda nad Srbijom.

Grci su, posle trijumfa nad „Orlovima“ rezultatom 2:1, a potom i velikog iznenađenja protiv Nemačke (1:0), dočekali naredne utakmice sa ogromnim interesovanjem javnosti.

Kako prenosi grčki "SPORT24", više od 100.000 ljudi nalazi se na listi čekanja za ulaznice za duele Grčke sa Holandijom i Nemačkom na stadionu "Tumba" u Solunu.

Grčka će 1. oktobra od 21.45 dočekati Holandiju, dok je četiri dana kasnije, takođe u Tumbi, na programu duel sa Nemačkom. Ogromno interesovanje navijača praktično garantuje da će oba susreta biti rasprodata.

Grčka se trenutno nalazi u veoma zanimljivoj situaciji u grupi Lige nacija, u kojoj su još Srbija, Holandija i Nemačka. „Orlovi“ su posle dva kola bez bodova, dok su Grci ostvarili dve velike pobede.

Upravo zbog toga će naredni susreti Grčke sa Holandijom i Nemačkom imati ogroman značaj, a atmosfera u Solunu već je dostigla tačku usijanja.

Pomenimo i to da "Tumba" stadion prima oko 29.000, što znači da neće svi moći uživo da gledaju izabranike Ivana Jovanovića.

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