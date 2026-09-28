Nikola Milutinov mora na pauzu zbog povrede, preskočiće nekoliko utakmica
Srpski košarkaš ima problem sa upalom tetive.
Problem za Olimpijakos u najavi - povredio se Nikola Milutinov (31)! Sjajni centar mora na pauzu, kako bi se odmorio i oporavio, a sigurno je da će preskočiti predstojeće duplo kolo u Evroligi.
Našeg reprezentativca već duže vreme muči potkolenica leve noge, tačnije od prijateljskog duela sa Makabijem iz Tel Aviva tokom pripremnog perioda. Zbog toga je pre dve nedelje i propustio Superkup Evrolige u Abu Dabiju, kada je aktuelni prvak Evrope poražen u finalu od Real Madrida.
Trener crveno-belih iz Pireja Jorgos Barcokas rekao je tada da iskusni as nije ozbiljnije povređen, pa je već na premijeri elitnog takmičenja protiv Baskonije u gostima proveo osam minuta na terenu i postigao dva poena, uz isto toliko skokova. Međutim, situacija se sada pogoršala.
Moraće Milutinov na terapije i pauzu, pa će sigurno propustiti mečeve u gostima sa Žalgirisom i Virtusom ove sedmice. Potom će uslediti nova kontrola, nakon čega će stručni štab na osnovu izveštaja lekarskog tima utvrditi da li je rođeni Novosađanin spreman za povratak na parket.
S druge strane, grčki velikan je u međuvremenu odlučio i da se pojača, a stigli su veteran Brajan Danston (40) i iskusni bek Džordž Papas (28).
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