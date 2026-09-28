Nvora brani Navara: Nije nam problem sistem kod novog trenera, već...

Američki košarkaš optimista pred naredne mečeve u Evroligi.

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Košarkaši Crvene zvezde porazom od Žalgirisa u Areni otvorili su novu sezonu, ali već ove nedelje ih čeka duplo kolo u elitnom takmičenju i idealna prilika za popravni.

Beograđani će ponovo biti domaćini, ovog puta im sutra uveče na noge dolazi Hapoel iz Tel Aviva (20.00) i pobeda se nameće kao imperativ. Navijači očekuju mnogo bolju partiju, iako trener Ibon Navaro (50) verovatno ponovo neće imati kompletan sastav na raspolaganju.

Ipak, Džordan Nvora (28) veruje da su on i saigrači naučili lekciju protiv Litvanaca i da neće ponavljati slične greške.

- Protiv Žalgirisa nismo igrali kako smo se dogovorili. Nije bilo brzo, nismo skakali kako je trebalo, a odbrana je mogla da bude bolja. Izvukli smo pouku, ima vremena da popravimo stvari, tek je početak sezone. Bolje je naučiti lekcije odmah i ispraviti greške, pa će biti bolje sutra - rekao je Nvora.

Sjajni šuter smatra da novi trener ne zaslužuje kritike, jer je kratko sa ekipom i svi se privikavaju na drugačiji način rada.

- Ne mislim da je teško da se prilagodimo sistemu, koji je odličan. Naravno da treba da se naviknemo na igru bez lopte, rotacije i sve ostalo. Navaro je sjajan trener, treba malo vremena i strpljenja. Nisam samo ja u pitanju, tu je 15 momaka, prolaze kroz isti proces - naglasio je Nvora, a potom stao i u odbranu centra Džonatana Motlija:

- Tek je prva utakmica. Desiće se svakome tokom sezone da odigra slabo. Razgovarali smo s njim, nema mesta panici. Idemo dalje, da budemo bolji na sledećoj utakmici.

Iskusni as se potom osvrnuo i na svoju formu i šta bi trebao da popravi.

- Trebalo je protiv Žalgirisa više da imam loptu u rukama i da kreiram, slično kao prošle sezone. To je više do mene. Ne bih rekao da sam lenj, već možda neodlučan u pojedinim momentima. Napad nam je odličan, ali biće sve bolji kako se budemo upoznavali i shvatali ko šta voli. Nastavićemo da napredujemo tokom sezone - zaključio je Nvora.