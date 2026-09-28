Fudbal

Bek Mančester sitija napustio reprezentaciju nakon sukoba sa stručnim štabom

В.М.

28. 09. 2026. u 13:40

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Rajan Ait-Nuri neće završiti reprezentativnu pauzu sa Alžirom, pošto je odlučeno da se ranije vrati u Mančester nakon incidenta na utakmici protiv Zambije, koju je njegova selekcija dobila rezultatom 3:1.

Бек Манчестер ситија напустио репрезентацију након сукоба са стручним штабом

Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Alžirski fudbalski savez saopštio je da je selektor Brahim Hemdani odlučio da 25-godišnji defanzivac napusti kamp reprezentacije, ali detalji zbog kojih je došlo do takve odluke nisu zvanično objavljeni.

Prema navodima medija iz Alžira, Ait-Nuri je bio nezadovoljan činjenicom da je susret kvalifikacija za Kup afričkih nacija počeo među rezervama. Levi bek Mančester sitija u nastavku utakmice nekoliko puta je izlazio na zagrevanje, ali mu selektor ipak nije ukazao priliku da zaigra.

Navodi se da je fudbaler nakon toga odbio da ponovo izađe na zagrevanje, što je dovelo do rasprave sa članovima stručnog štaba. Hemdani je potom odlučio da ga udalji iz reprezentativnog kampa i pošalje nazad u klub.

Situaciju je dodatno obeležio pogodak Žauena Adžama, koji je dobio prednost u odnosu na Ait-Nurija i već u drugom minutu utakmice zatresao mrežu.

Ait-Nuri je prošlog leta postao član Mančester sitija, nakon što je engleski klub za njegov transfer iz Vulverhemptona izdvojio oko 36 miliona evra.

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