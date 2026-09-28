Navaro pred Hapoel: "Moramo da igramo na pobedu"
Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro rekao je pred meč protiv Hapoela da rival igra dobro i ima odličnog trenera (Dimitris Itudis), ali da njegova ekipa uvek mora da ide na pobedu.
Zvezda u drugom kolu Evrolige u utorak od 20 časova dočekuje Hapoel iz Tel Aviva, a utakmica ima ogroman značaj za oba kluba, jer su i jedni i drugi poraženi u prvom kolu.
Na početku konferencije Navaro je još jednom analizirao poraz od Žalgirisa.
- Problemi koje smo imali bili su u defanzivnoj tranziciji. Moramo da vidimo i kako smo upravljali nekim situacijama u poslednjoj četvrtini. U poslednjoj četvrtini primili smo 12 poena zbog lošeg upravljanja faulovima, loše defanzivne tranzicije. Dozvolili smo im da postižu lake poene, polaganja, bili smo malo previše laki za čitanje - rekao je Navaro.
Pritisak je veći posle poraza u porazu u prvom kolu.
- Moramo uvek da igramo pobedimo, bez obzira na to da li igramo kod kuće ili na strani. Jedna od loših stvari je to što nismo pobedili Žalgiris pred našim navijačima. Ali ne mogu da osporim borbenost i trud momaka - naveo je Španac.
Džonatan Motli i Kris Džons su prethodne sezone bili u timu Hapoela.
- Vreme je takvo da danas poznajemo sve igrače i poznajemo svaku ekipu. Hapoel je tim koji pratimo još od prošle godine, otkako su osvojili Evrokup, jer igraju veoma dobro i imaju dobrog trenera. Znamo šta rade. Ali, naravno, postoje neke stvari i neki detalji koje je lakše prepoznati iznutra. Tako da su nam dali neke savete o njihovim automatizmima - istakao je Navaro.
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