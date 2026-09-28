Fudbal

Uznemirujući izgled supruge Jirgena Klopa na tribinama (FOTO)

M.M.

28. 09. 2026. u 14:18 >> 14:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nikome nije jasno šta se desilo

Узнемирујући изглед супруге Јиргена Клопа на трибинама (ФОТО)

Foto: Tom Weller / AFP / Profimedia

Supruga nekadašnjeg trenera Liverpula i Borusije Dortmund, a sada selektora Nemačke, Jirgena Klopa, Ula Klop, ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što su se pojavile njene fotografije sa tribina.

Ula, koja ima 52 godine, fotografisana je tokom meča između "pancera" i Grčke, a njen izgled izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama i u medijima.

Razlog je taj što su se mediji zapitali šta se desilo Uli, odnosno da su promene na njenom licu šokirale javnost.

Inače, supruga slavnog nemačkog stručnjaka godinama se retko pojavljuje u javnosti, zbog čega svaka njena fotografija privuče posebnu pažnju.

Ula i Jirgen Klop u braku su od 2005. godine. Ona se tokom njegove bogate trenerske karijere uglavnom držala podalje od reflektora, ali ga je povremeno pratila na utakmicama i velikim događajima.

Nemački stručnjak je u više navrata isticao koliko mu supruga znači, dok je ona poznata po tome što privatni život porodice čuva daleko od javnosti.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 1

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLO SAOPŠTENJE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu

STIGLO SAOPŠTENjE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu