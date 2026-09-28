Uznemirujući izgled supruge Jirgena Klopa na tribinama (FOTO)

Nikome nije jasno šta se desilo

Foto: Tom Weller / AFP / Profimedia

Supruga nekadašnjeg trenera Liverpula i Borusije Dortmund, a sada selektora Nemačke, Jirgena Klopa, Ula Klop, ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što su se pojavile njene fotografije sa tribina.

Ula, koja ima 52 godine, fotografisana je tokom meča između "pancera" i Grčke, a njen izgled izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama i u medijima.

Razlog je taj što su se mediji zapitali šta se desilo Uli, odnosno da su promene na njenom licu šokirale javnost.

Inače, supruga slavnog nemačkog stručnjaka godinama se retko pojavljuje u javnosti, zbog čega svaka njena fotografija privuče posebnu pažnju.

Ula i Jirgen Klop u braku su od 2005. godine. Ona se tokom njegove bogate trenerske karijere uglavnom držala podalje od reflektora, ali ga je povremeno pratila na utakmicama i velikim događajima.

Nemački stručnjak je u više navrata isticao koliko mu supruga znači, dok je ona poznata po tome što privatni život porodice čuva daleko od javnosti.