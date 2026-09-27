Fudbal

Protiv Grka jeste omanuo, ali ne i protiv Holanđana: Jović iz svlačionice doneo izjednačenje

У. Ћ.

27. 09. 2026. u 19:19 >> 19:22

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Bravo, momci!

Против Грка јесте омануо, али не и против Холанђана: Јовић из свлачионице донео изједначење

Credit: Pedja Milosavljevic / AFP / Profimedia

Fudbaleri Srbije igraju utakmicu drugog kola A divizije Lige nacija protiv Holandije na "Marakani".

Posle prvog poluvremena "lale" su imale prednost golom Mesa Merdinka sa bele tačke, da bi se vrlo brzo po početku drugog dela poravnao rezultat na semaforu. Tačnije, u 46. minutu.

Sve je krenulo od Dušana Tadića koji je na teren ušao upravo na pauzi između dva poluvremena. Kapiten je pronašao Luku Jovića, a ovaj je isprva promašio zicer.

Usledio je udarac Andrije Živkovića, lopta se odbila do Saše Lukića, koji je prosledio Jovića i napadač AEK-a je konačno pogodio. Za razliku od meča protiv Grčke, kada nije uspeo da realizuje podjednako veliku priliku. 

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