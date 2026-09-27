Uživo: Srbija - Holandija: Veliki izazov za "orlove" u Ligi nacija

SRBIJA drugu utakmicu A divizije Lige nacija igra protiv Holandije i možete je pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srbija - Holandija (početak, 18)

16.51 - Na klupi za rezerve ostali su: Mihailo Cvetković, Vanja Dragojević, Stefan Džodić, Strahinja Eraković, Luka Jović, Filip Kostić, Nemanja Maksimović, Đorđe Petrović, Lazar Samardžić, Nikola Simić, Filip Stanković i Dušan Tadić.

16.37 - Reprezentativci Srbije stigli su na stadion "Rajko Mitić".

Sastavi:

Srbija (4-2-3-1): V. Milinković Savić - Nedeljković, Babić, Pavlović, Terzić - Gudelj, Lukić - Živković, Stanković, S. Milinković Savić - Joveljić.

Holandija (4-3-3): Ferburgen - Damfris, Van Heke, Van Dajk, Dan de Ven - Gravenberh, Verman, Rejinders - Samervil, Merdink, Gakpo.

Uoči meča:

"Orlovi" su takmičenje počeli porazom od Grčke. Imaju priliku za prve bodove protiv "oranja", ali jasno je da ih neće biti lako osvojiti.

Zanimljivo, ove dve selekcije se nijednom nisu sastale od kako je naša zemlja postala samostalana. Poslednji put su snage odmerile 11. juna 2006. godine na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj kad je Holandija pobedila sa 1:0 golom Arjena Robena.

Selektor Srbije, Veljko Paunović, morao je pred ovaj meč da precrta petoricu fudbalera pošto u protokolu moraju da budu 23 igrača.

Takođe, Ćavi Ernandez ima dosta problema sa povredama, posebno u napadačkom delu tima. On na ovoj utakmici neće računati ni na igrača Liverpula.

Srbija u ovaj duel ulazi bez bodova, dok je Holandija na startu takmičenja odigrala nerešeno sa Nemačkom (1:1).

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