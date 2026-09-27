Sale Đorđević razbio evroligaša! Idealan početak sezone za bivšeg selektora Srbije
U trijumfu je učestvovao i srpski reprezentativac Aleksa Avramović.
Veliko iznenađenje na početku nove sezone turske Superlige priredio je Bahčešehir, koji je na svom parketu savladao Fenerbahče sa 98:83.
Tim Aleksandra Saše Đorđevića napravio je ključnu razliku već u prvoj četvrtini. Domaćin je od samog početka nametnuo visok intenzitet i odličnom realizacijom poveo 28:16, čime je postavio osnovu za veliki trijumf.
Fenerbahče, koji sa klupe predvodi Šarunas Jasikevičijus, uspeo je da odgovori u drugoj deonici. Gosti su taj period dobili rezultatom 27:23, ali nisu uspeli da dovoljno smanje zaostatak, pa je Bahčešehir na poluvremenu zadržao kontrolu nad utakmicom.
Ni u nastavku domaćin nije dozvolio ozbiljniji povratak evroligaša. Iako je Fenerbahče u pojedinim momentima uspevao da zapreti, Đorđevićev sastav je svaki takav nalet odbijao i održavao stečenu prednost. Bahčešehir je u završnoj četvrtini ponovo bio bolji sa 24:18 priveo utakmicu kraju.
Malakaj Flin je sa 17 poena predvodio domaće, dok je Markiz Rid dodao jedan manje. Trevion Vilijams imao je dabl-dabl od 16 poena i 14 skokova. Srpski reprezentativac Aleksa Avramović meč je završio sa pet poena i četiri asistencije. U Fenerbahčeu se istakao Tejlen Horton-Taker, takođe sa 16 poena.
Fenerbahče je tako već u prvom kolu doživeo poraz, dok je Đorđević sa svojim timom sezonu otvorio pobedom nad jednim od najjačih sastava Evrope.
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