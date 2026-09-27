Šmekerski potez Branka Radujka po dolasku na meč Srbija - Holandija (VIDEO)

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije oduševio prisutne.

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Neposredno pred početak utakmice Srbije i Holandije na stadionu „Rajko Mitić“, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, Branko Radujko, stigao je na Marakanu, a njegov dolazak obeležio je jedan sasvim spontan, ali upečatljiv detalj.

Radujko je ispred stadiona naišao na nekoliko ljudi koje, sudeći po načinu na koji ih je pozdravio, očigledno dobro poznaje. Umesto da samo produži ka stadionu, zastao je i redom se rukovao sa njima, uz kratke razgovore i srdačne pozdrave.

Nije bilo protokola, kamera niti posebne najave – samo nekoliko poznanika ispred Marakane i čovek koji je odlučio da svakome pruži ruku i javi se.

U moru velikih utakmica, važnih gostiju i svečanosti koje prate jedan reprezentativni meč, upravo ovakvi mali gestovi često ostanu najzapaženiji.

Radujko je potom nastavio put ka svečanoj loži, gde će prisustvovati duelu Srbije i Holandije u okviru Lige nacija.