Predrag Mijatović stigao na meč Srbija - Holandija, pa se izgrlio sa bivšim igračima Zvezda i Partizana (VIDEO)
NA stadion "Rajko Mitić" stigao je Predrag Mijatović kako bi ispratio utakmicu Srbija - Holandija u 2. kolu A diviziji Lige nacija.
On se pre ulaska na stadion izgrlio sa bivšim fudbalerima Crvene zvezde i Partizana, Nikolom i Žarkom Lazetićem.
Sigurno da rival "orlova" ne bude lepa sećanja kod Mijatovića, koji je na Svetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj promašio penal u porazu od "lala" (1:2) u osmini finala. Bivši igrač Real Madrida je pogodio prečku.
Što se tiče Nikole Lazetića, on trenutno obavlja funckiju predsednika Fudbalskog saveza Beograda.
Žarko Lazetić je trenutno bez kluba, do nedavno je vodio Al Tavon, a pored njih bio je trener TSC-a, Makabi Tel Aviva, kratko i Partizana.
Podsetimo, utakmica Srbija - Holandija igra se ove nedelje od 18 časova i možete je pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
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