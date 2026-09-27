BIVŠI FUDBALER ZVEZDE STIGAO NA MEČ SRBIJE I HOLANDIJE: Mnogi ga pamte sa Marakane, a danas je uspešan biznismen

Bio je deo generacije koja je vratila titulu prvaka države na Marakanu.

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Meč Srbije i Holandije u okviru Lige nacija okupio je na tribinama stadiona „Rajko Mitić“ brojna poznata lica iz sveta sporta, a među njima je i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Vladislav Vlado Mirković.

Mirković je jedno od imena koje stariji ljubitelji crveno-belih dobro pamte. U Zvezdu je stigao 1999. godine, a za klub sa Marakane nastupao je do 2003. godine.

Bio je deo generacije koja je vratila šampionsku titulu na Marakanu. Sa Zvezdom je osvojio pet trofeja, među kojima su bile titule prvaka Jugoslavije u sezonama 1999/2000. i 2000/01, kao i dva trofeja nacionalnog kupa.

FOTO: N.Skenderija

Mirković je, međutim, posle fudbala napravio potpuno drugačiju karijeru.

Danas je poznat kao uspešan biznismen i investitor u oblasti nekretnina i gradnje u Beogradu. Još tokom fudbalske karijere počeo je da razmišlja o životu posle sporta, pa je 2000. godine otvorio piceriju, a nekoliko godina kasnije ušao je u posao sa nekretninama i gradnjom.

Upravo zbog toga njegova priča predstavlja zanimljiv primer fudbalera koji je na vreme razmišljao o životu nakon završetka karijere. Kako je ranije govorio, fudbal mu je doneo kontakte, disciplinu i iskustvo koje je kasnije iskoristio u poslovnom svetu.

FOTO: N.Skenderija

Mirković je i danas vezan za Crvenu zvezdu. Prošle godine bio je među veteranima i legendama kluba koji su učestvovali u humanitarnoj utakmici Zvezde i Vardara u Skoplju, uglavnom ga i viđamo u dresu veteranske sekcije, dok je ovog leta javno govorio i o aktuelnim dešavanjima na Marakani.

Sada je, u nešto drugačijoj ulozi, ponovo na stadionu gde je svojevremeno nosio crveno-beli dres – ovog puta da isprati reprezentaciju Srbije protiv Holandije.