Politika

"MNOGO SMO TOGA ZAJEDNO PROŠLI" Siniša Mali o Vučićevoj ostavci: Rezultati su tu, i to je ono što može da vidi svaki građanin Srbije

В.Н.

27. 09. 2026. u 22:05

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MINISTAR finansija u tehničnom mandatu Siniša Mali prokomentarisao je ostavku Aleksandra Vučića sa mesta predsednika Republike Srbije.

МНОГО СМО ТОГА ЗАЈЕДНО ПРОШЛИ Синиша Мали о Вучићевој оставци: Резултати су ту, и то је оно што може да види сваки грађанин Србије

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

-O rezultatima Aleksandra Vučića kao predsednika Republike Srbije najbolje će govoriti vreme, a oni će ostati deo savremene istorije Srbije. Teško je nabrojati sve što je obeležilo ovaj period - od velikih infrastrukturnih projekata, novih auto-puteva, brzih saobraćajnica, bolnica i kliničkih centara, do novih fabrika, naučno-tehnoloških parkova i drugih velikih projekata koji su promenili lice mnogih delova Srbije.  U tom periodu Srbija je prolazila i kroz teške ekonomske i političke okolnosti, velike krize i brojne pritiske. Donošene su teške odluke, često bez lakih izbora. Ali, rezultati su tu, i to je ono što može da vidi svaki građanin Srbije. Mnogo smo toga zajedno prošli, mnogo toga naučili i mnogo toga uradili. Pred nama su novi izazovi, novi poslovi i mnogo toga što još treba da se uradi. Verujem da će ujedinjena Srbija pobediti i da će naši građani na predstojećim izborima prepoznati rezultate, rad i trud, i našu nemerljivu ljubav prema ovoj zemlji. Idemo dalje - navodi se u objavi.

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