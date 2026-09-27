Pojačanje za Partizan posle godinu dana čekanja - Vratio se! (VIDEO)
Levi bek se protiv Rodine ponovo našao u sastavu crno-belih.
Posle gotovo godinu dana čekanja, Mario Jurčević ponovo je zaigrao za Partizan. Slovenački levi bek dobio je priliku u drugom poluvremenu kontrolnog meča sa Rodinom u „Zemunelu“, čime je stavio tačku na dug oporavak od povrede Ahilove tetive.
Jurčević je poslednji put bio na terenu 4. oktobra 2025. godine, kada je Partizan igrao protiv Vojvodine.
Od tada je van stroja zbog problema sa Ahilovom tetivom, koji je sada saniran, pa je njegov povratak jedan od retkih pozitivnih detalja za crno-bele u duelu sa ruskim timom.
Partizan je, inače, pred oko 400 gledalaca poražen rezultatom 3:2. Meč je odigran u sklopu priprema tokom reprezentativne pauze, ali i povodom otvaranja glavnog terena u SC „Partizan - Teleoptik“, na kojem novi član Prve lige Srbije igra svoje utakmice. Nova tribina i semafor tom prilikom su predstavljeni publici.
Rodina je povela preko Timošenka, da bi Ibrahim Zubairu i Nemanja Trifunović preokrenuli rezultat u korist Partizana. Ipak, autogolMateje Milovanovića i pogodak Sisoka doneli su Moskovljanima pobedu.
Za Partizan je važnije od samog ishoda bilo to što je Jurčević konačno ponovo osetio teren posle duge pauze. Njegov povratak mogao bi da bude značajan za ekipu Saše Ilića, posebno imajući u vidu potragu za rešenjem na poziciji levog beka. Tu stranu je uglavnom ove sezone pokrivao Samsun Nvulu.
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