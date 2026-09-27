Partizan posle preokreta izgubio od Rusa u prijateljskoj utakmici

Novi poraz za ekipu Saše Ilića.

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Fudbaleri Partizana poraženi su od ruske Rodine u prijateljskoj utakmici odigranoj na Sportskom centru Teleoptik u Zemunu - 3:2.

Susret je odigran u sklopu priprema za nastavak sezone, a imao je i svečani karakter, budući da je Partizan tom prilikom otvorio novo igralište sa tribinama u "Zemunelu". Meču je prisustvovalo oko 400 navijača, a ulaz je bio slobodan.

Ruski sastav je do prednosti stigao posle prekida. Rejna je sa desne strane ubacio loptu u kazneni prostor, a Timošenko je bio najviši u skoku i pogodio za 1:0.

Partizan je odgovor pronašao pred odlazak na odmor. Pojačan pritisak doneo je rezultat, a Ibrahim Zubairu je zatresao mrežu Rodine za 1:1.

Nastavak je doneo preokret.

Brazilac Že je pronašao Nemanju Trifunovića, koji je realizovao priliku i doveo crno-bele u vođstvo od 2:1.

Prednost, ipak, nije dugo trajala. Posle kontre Rodine, Mateja Milovanović je nespretno reagovao i poslao loptu u sopstvenu mrežu za 2:2.

Saša Ilić je potom napravio nekoliko izmena, a posebno je značajan bio povratak Marija Jurčevića, koji je posle godinu dana ponovo zaigrao na terenu. U završnici je Partizan imao i nekoliko igrača iz omladinske škole, što je uticalo na ritam igre.

Rodina je to iskoristila i u 78. minutu preko Sisoka stigla do novog vođstva. Do kraja nije bilo promene rezultata, pa je ruski tim odneo pobedu rezultatom 3:2.