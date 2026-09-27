SPORT JE POBEDIO: Više od 20.000 posetilaca na Sajmu sporta na Adi Ciganliji
SPORTSKI savez Srbije je tradicionalno uspešno organizovao i 15. po redu Sajam sporta. Pod sloganom „Sport pobeđuje“, uspešno je završen nakon tri dana koji su bili ispunjeni sportom, druženjem, edukacijom i promocijom pravih sportskih vrednosti.
Od 25. do 27. septembra Ada Ciganlija bila je centar sportske Srbije, a tokom tri dana Sajam je posetilo više od 20.000 ljudi, čime je još jednom potvrđeno da ova manifestacija predstavlja jedno od najznačajnijih mesta okupljanja sportske Srbije.
Brojni sportski savezi predstavili su svoje discipline, a posetioci svih generacija imali su priliku da upoznaju različite sportove, druže se sa sportistima i trenerima i sami se oprobaju u brojnim sportskim aktivnostima.
Posebna pažnja i ove godine bila je posvećena deci i mladima. Njihova energija i želja da probaju različite discipline najbolja su potvrda osnovne misije Sajma, da sport približimo najmlađima i podstaknemo ih da naprave svoj prvi sportski korak.
- Više od 20.000 posetilaca za tri dana najbolja je potvrda koliko ljudi u Srbiji vole sport i koliko je važno da ovakve manifestacije nastavimo da razvijamo. Posebno nas raduje veliki broj dece koja su imala priliku da upoznaju različite sportove, razgovaraju sa sportistima i trenerima i možda upravo ovde izaberu sport kojim će početi da se bave. Ako smo makar jedno dete podstakli da počne da trenira, napravili smo veliku stvar. Ove godine poslali smo jednostavnu, ali snažnu poruku da sport okuplja, sport vaspitava, sport stvara prijateljstva i zdrave generacije. Zato s ponosom možemo da kažemo: Sport pobeđuje - izjavio je Goran Marinković, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije.
Sportski savez Srbije zahvaljuje svim sportskim savezima, sportistima, trenerima, sportskim radnicima, partnerima i prijateljima sporta koji su doprineli uspešnoj realizaciji 15. Sajma sporta, kao i svim posetiocima koji su svojim prisustvom i energijom učinili da Ada Ciganlija tokom ova tri dana bude istinska kuća srpskog sporta.
Sajam je završen, ali su iza njega ostale prelepe i edukativne poruke:
- Kada dete napravi prvi sportski korak onda sport pobeđuje.
- Kada naučimo da poštujemo protivnika opet sport pobeđuje.
- Kada posle poraza ustanemo i nastavimo dalje, sport pobeđuje.
- Kada sport okuplja više od 20.000 ljudi na jednom mestu, SPORT POBEĐUJE!
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Uživo: Srbija - Holandija: Gol na Marakani! (VIDEO)
27. 09. 2026. u 17:52
Šmekerski potez Branka Radujka po dolasku na meč Srbija - Holandija (VIDEO)
27. 09. 2026. u 17:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)