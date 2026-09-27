SPORT JE POBEDIO: Više od 20.000 posetilaca na Sajmu sporta na Adi Ciganliji

SPORTSKI savez Srbije je tradicionalno uspešno organizovao i 15. po redu Sajam sporta. Pod sloganom „Sport pobeđuje“, uspešno je završen nakon tri dana koji su bili ispunjeni sportom, druženjem, edukacijom i promocijom pravih sportskih vrednosti.

Sportski savez Srbije

Od 25. do 27. septembra Ada Ciganlija bila je centar sportske Srbije, a tokom tri dana Sajam je posetilo više od 20.000 ljudi, čime je još jednom potvrđeno da ova manifestacija predstavlja jedno od najznačajnijih mesta okupljanja sportske Srbije.

Brojni sportski savezi predstavili su svoje discipline, a posetioci svih generacija imali su priliku da upoznaju različite sportove, druže se sa sportistima i trenerima i sami se oprobaju u brojnim sportskim aktivnostima.

Posebna pažnja i ove godine bila je posvećena deci i mladima. Njihova energija i želja da probaju različite discipline najbolja su potvrda osnovne misije Sajma, da sport približimo najmlađima i podstaknemo ih da naprave svoj prvi sportski korak.

- Više od 20.000 posetilaca za tri dana najbolja je potvrda koliko ljudi u Srbiji vole sport i koliko je važno da ovakve manifestacije nastavimo da razvijamo. Posebno nas raduje veliki broj dece koja su imala priliku da upoznaju različite sportove, razgovaraju sa sportistima i trenerima i možda upravo ovde izaberu sport kojim će početi da se bave. Ako smo makar jedno dete podstakli da počne da trenira, napravili smo veliku stvar. Ove godine poslali smo jednostavnu, ali snažnu poruku da sport okuplja, sport vaspitava, sport stvara prijateljstva i zdrave generacije. Zato s ponosom možemo da kažemo: Sport pobeđuje - izjavio je Goran Marinković, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije.

Sportski savez Srbije zahvaljuje svim sportskim savezima, sportistima, trenerima, sportskim radnicima, partnerima i prijateljima sporta koji su doprineli uspešnoj realizaciji 15. Sajma sporta, kao i svim posetiocima koji su svojim prisustvom i energijom učinili da Ada Ciganlija tokom ova tri dana bude istinska kuća srpskog sporta.

Sajam je završen, ali su iza njega ostale prelepe i edukativne poruke:

- Kada dete napravi prvi sportski korak onda sport pobeđuje.

- Kada naučimo da poštujemo protivnika opet sport pobeđuje.

- Kada posle poraza ustanemo i nastavimo dalje, sport pobeđuje.

- Kada sport okuplja više od 20.000 ljudi na jednom mestu, SPORT POBEĐUJE!