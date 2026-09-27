DEŠAVA SE! NBA poslao ponudu Evroligi, odluka pada u Italiji

Posle višenedeljnog iščekivanja, stigao je konkretan korak u razgovorima NBA i Evrolige o budućnosti evropske košarke.

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Kako prenosi „Jurohups“, najjača svetska košarkaška organizacija poslala je najjačem takmičenju Starog kontinenta ponudu za saradnju dve organizacije.

Za sada nema informacija o detaljima predloga, ali će oni uskoro biti tema razgovora klubova.

Evroligaši će se sastati 5. oktobra u Italiji, kada bi trebalo da razmatraju ono što je stiglo iz Amerike. Istovremeno, NBA i dalje nije zvanično predstavila plan o pokretanju svojih franšiza na evropskom tlu, iako se takav scenario i dalje razmatra za narednu sezonu.

The NBA offer for a joint project in Europe is on the EuroLeague tablehttps://t.co/v5H0hjrO1O — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 27, 2026

Sa druge strane, Evroliga priprema sopstveno širenje. Plan je da takmičenje naraste na 24 ekipe, uz osam novih franšiza koje bi se priključile postojećim klubovima akcionarima.

Zajedničko takmičenje dve organizacije i dalje se pominje kao mogući pravac razvoja evropske košarke. Generalni direktor Evrolige Ćus Bueno i komesar NBA Adam Silver već su u više navrata govorili o takvoj mogućnosti, a naredni sastanak mogao bi da donese konkretniju sliku o budućem modelu.

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