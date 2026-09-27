Fudbal

Holanđane oduševio jedan detalj na Marakani: Pogledajte gde su se fotografisali pred meč sa Srbijom (FOTO)

М. М.

27. 09. 2026. u 16:58

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Navijači Holandije stigli su u Beograd uoči utakmice Srbije i Holandije u Ligi nacija, a pojedini gosti iz zemlje "lala" napravili su prizor koji je privukao pažnju na Marakani.

Холанђане одушевио један детаљ на Маракани: Погледајте где су се фотографисали пред меч са Србијом (ФОТО)

FOTO: Novosti

Naime, holandski navijači su se fotografisali pored čuvenog tenka koji se nalazi u blizini severne tribine stadiona "Rajko Mitić".

Tenk je godinama jedan od prepoznatljivih simbola prostora oko Marakane i vezuje se za navijačku kulturu Crvene zvezde, pa je prizor Holanđana pored njega posebno zanimljiv pred njihov duel sa Srbijom.

FOTO: Novosti

Podsetimo, reprezentacija Srbije večeras od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Holandiju u drugom kolu Lige nacija. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Pogledajte i sam dolazak holandskih navijača na najveći srpski stadion.

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