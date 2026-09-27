Holanđane oduševio jedan detalj na Marakani: Pogledajte gde su se fotografisali pred meč sa Srbijom (FOTO)
Navijači Holandije stigli su u Beograd uoči utakmice Srbije i Holandije u Ligi nacija, a pojedini gosti iz zemlje "lala" napravili su prizor koji je privukao pažnju na Marakani.
Naime, holandski navijači su se fotografisali pored čuvenog tenka koji se nalazi u blizini severne tribine stadiona "Rajko Mitić".
Tenk je godinama jedan od prepoznatljivih simbola prostora oko Marakane i vezuje se za navijačku kulturu Crvene zvezde, pa je prizor Holanđana pored njega posebno zanimljiv pred njihov duel sa Srbijom.
Podsetimo, reprezentacija Srbije večeras od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Holandiju u drugom kolu Lige nacija. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Pogledajte i sam dolazak holandskih navijača na najveći srpski stadion.
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