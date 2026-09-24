Gudelj objavio kraj karijere: Srbin objavio da se sprema za novu ulogu!
Posle velikih zdravstvenih problema, odlučio je da okači "kopačke o klin".
Fudbaler španske Kordobe, Dragiša Gudelj, objavio je da zvanično završava igračku karijeru, zbog problema sa srcem!
Brat srpskog reprezentativca i prvotimca Hetafea, Nemanje Gudelja, pojavio se u Kordobi ponovo šutirajući loptu, kako se videlo na snimcima, međutim...
Dragiša je odlučio posetio je prostorije kluba i bivše saigrače, prvi put od 2023. godine kada je usled ozbiljnih srčanih problema bio primoran da stavi tačku na profesionalnu igračku karijeru.
Tokom razgovora za špansku stanicu "KOPE", Dragiša Gudelj je objavio da se u prethodnom periodu svesno povukao sa društvenih mreža i maksimalno radio na ličnom oporavku, naglasivši ogromnu zahvalnost navijačima Kordobe od kojih kada god dođe na stadion dobija podršku.
Bivši fudbaler se uveliko posvetio drugim poslovima, ali ostao u sportu, jer vodi svoju agenciju za zastupanje igrača i privodi kraju studije sportskog menadžmenta.
- Već godinu dana pripremam se za ulogu sportskog direktora. Sve što mi se dogodilo naučilo me je da uvek moramo da budemo zahvalni na onome što imamo u životu - rekao je Dragiša Gudelj.
On je prokomentarisao i trenutno stanje u Kordobi, naglasivši da veruje u stručni štab i ekipu u zahtevnom rangu takmičenja.
- Potrebno je vreme da se novajlije uklope i uhvate pravi takmičarski ritam. Navijači igraju ogromnu ulogu u rastu tima, a publika u Kordobi je zaista pravi 12. igrač - istakao je Gudelj.
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