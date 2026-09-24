Fudbal

HELENI OKUPIRALI BEOGRAD: Evo šta rade pred meč Srbija - Grčka (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 09. 2026. u 16:58

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Sve je spremno za početak Lige nacija. Srbija će dočekati Grčku, a gostujući navijači stigli su u Beograd.

ХЕЛЕНИ ОКУПИРАЛИ БЕОГРАД: Ево шта раде пред меч Србија - Грчка (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/@sport24

Srbija pod Veljkom Paunovićem krenuće u Ligi nacija protiv Grčke, a navijači "helena" stigli su Beograd. Kako prenose tamošnji međii, njih oko 500 prisustvovaće ovom duelu. 

Nekoliko sati pred početak utakmice navijači su "ofarbali" centar Beograda u plavu boju. 

Na Trgu Republike nekoliko desetina njih okupilo se i zapevalo himnu Grčke. 

Dok su pevali kultnu "Himnu slobode" okupili su se i prolaznici koji su ih snimali. 

Pogledajte kako je sve to izgledalo: 

Podsetimo, utakmica Srbija - Grčka igraće se u "A" grupi Lige nacija, a počinje od 20.45. Prenos uživo možete da pratite i na portalu "Novosti". 

Biće ovo i prvi meč koji će Dušan Tadić odigrati za Srbiju po povratku u nacionalni tim. 

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