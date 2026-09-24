HELENI OKUPIRALI BEOGRAD: Evo šta rade pred meč Srbija - Grčka (VIDEO)

Sve je spremno za početak Lige nacija. Srbija će dočekati Grčku, a gostujući navijači stigli su u Beograd.

FOTO: Printskrin/Iks/@sport24

Srbija pod Veljkom Paunovićem krenuće u Ligi nacija protiv Grčke, a navijači "helena" stigli su Beograd. Kako prenose tamošnji međii, njih oko 500 prisustvovaće ovom duelu.

Nekoliko sati pred početak utakmice navijači su "ofarbali" centar Beograda u plavu boju.

Na Trgu Republike nekoliko desetina njih okupilo se i zapevalo himnu Grčke.

Dok su pevali kultnu "Himnu slobode" okupili su se i prolaznici koji su ih snimali.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

🩵 Ο Γαλανόλευκος Φάρος είναι στο πλευρό της Εθνικής και στο Βελιγράδι για τον αγώνα κόντρα στη Σερβία pic.twitter.com/pzAYwAwmOQ — SPORT24 (@sport24) September 24, 2026

Podsetimo, utakmica Srbija - Grčka igraće se u "A" grupi Lige nacija, a počinje od 20.45. Prenos uživo možete da pratite i na portalu "Novosti".

Biće ovo i prvi meč koji će Dušan Tadić odigrati za Srbiju po povratku u nacionalni tim.

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