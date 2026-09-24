Matej Gaštarov očarao Evropu: Samo su dvojica bolja od fudbalera Zvezde

Matej Gaštarov dobio je još jedno priznanje za odličan početak sezone u Crvenoj zvezdi.

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Prema istraživanju fudbalske opservatorije CIES, makedonski vezista Matej Gaštarov trenutno je treći najbolje ocenjeni centralni vezni igrač u Evropi među fudbalerima do 23 godine.

Gaštarov je u prvom timu crveno-belih dobio priliku pomalo iz drugog plana, ali mu nije bilo potrebno mnogo vremena da se nametne Albertu Rijeri.

Dvadesetogodišnjak je postao jedan od važnijih igrača španskog trenera, dok će dobru formu sada pokušati da potvrdi i u reprezentaciji Severne Makedonije, za koju bi trebalo da debituje tokom aktuelnog prozora.

CIES je u svom istraživanju obuhvatio centralne veziste mlađe od 23 godine koji su ove sezone odigrali najmanje 270 minuta. Gaštarov je ostvario indeks 1,58, što mu je bilo dovoljno za treće mesto na listi.

Ispred njega su samo Kodai Sano iz PSV-a i najbolje ocenjeni Gjivai Zeihel iz Fejenorda.

Iako Crvena zvezda pod Rijerinom još nije na nivou koji se od nje očekuje, Gaštarov je jedan od igrača koji su svojim partijama doneli pozitivnu priču na početku nove ere na "Marakani".