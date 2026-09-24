Stef Kari otkrio: Boluje od OVE bolesti i mogao bi da izgubi vid

Stef Kari važi za jednog od najboljih košarkaša današnjice. Beskompromisni šuter otkrio je američkoj javnosti od koje bolesti boluje.

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Jedan od najboljih šutera svih vremena sasvim slučajno je tokom jedne utakmice saznao da mu je dijagnostifikovan Keratokonus, progresivno oboljenje oka.

- Bio sam 2021. godine tokom jednog meča na klupi u gostima i tadašnji generalni menadžer Bob Majers mi je poslao poruku posle meča i rekao da me kamera snimala veći deo meča i da sam konstantno žmirkao. Nisam tome pridavao neki veliki značaj, ali sam otišao na pregled za svaki slučaj - počeo je Stef Kari.

Otišao je potom na pregled i nije mogao da veruje kakvi su rezultati.

- Naučio sam dosta toga o keratokonusu vrlo brzo i o nepravilnom obliku rožnjače i o tome kakve probleme sa vidom imam. Morao sam da idem na preglede na svakih šest meseci i da pratim stanje, da se bolest ne pogorša. Kod te bolesti postoji opasnost od gubitka vida.

U većini slučajeva radi se o naslednoj bolesti, a plejmejker je nabavio posebna sočiva kako bi rešio problem.

- Tek tada sam zaista video kako svet zaista izgleda, bio je to baš čudan momenat. Ujedno i strašan, jer sam u isto vreme znao da nije bilo te poruke od Majersa i da nisam išao na dodatne preglede, sve je moglo da se završi još gore.

Uprkos bolesti rešetao je protivničke mrežice...

- Nisam znao da imam taj problem, na terenu sam nalazio načine kako da igram, tako je svet delovao iz moje perspektive, tako sam gledao ka semaforu. Nije mi nikad palo na pamet da imam probleme sa vidom. Napravio sam neophodne promene i sada je sve bolje. I u timu i u porodici se sada šalimo na račun toga, kažem im 'Hoćete da mi kažete da kroz veći deo karijere nisam video kako treba, pola svoje karijere, nazovite moje memoare Sve vreme kada nije mogao da vidi - zaključio je on.

Šta je keratokonus?

Keratokonus je progresivno oboljenje oka u kom se prednji deo oka, rožnjača. Rožnjača gubi svoju čvrstinu i normalnu zakrivljenost, dolazi do iskrivljenog vida i uglavnom nastaje nasledno, a javlja se uglavnom u pubertetu.

Glavni simptomi su zamagljenost vida, nagli porast dioptrije, osetljivost na svetlost i trljanje očiju. U tome najčešće pomažu naočare i meka sočiva ili u Stefovom slučaju specijalna sočiva koja on ima. Moguća je i intervencija UV zracima i vitaminom B2, a kod najtežih slučajeva je neophodna transplantacija rožnjače.

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