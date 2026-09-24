Tresla se Arena: Kada su Navaro i Kalinić izašli na parket, orila se pesma Delija! Ovako je izgledao njihov doček! (VIDEO)
Navijači domaćina pozdravili novog šefa stručnog štaba, koji debituje u Areni.
Crvena zvezda dočekuje Žalgiris u prvom kolu Evrolige, sa potpuno novim timom, trenerom i stručnim štabom.
Ibon Navaro je nasledio Sašu Obradovića na klupi, a po završetku prošle sezone njegov pomoćnik postao je proslavljeni as Nikola Kalinić, koji je rešio da završi igračku karijeru.
Posle pripremnog perioda i utakmica protiv Arisa i Olimpijakosa (po dve), milanske Olimpije... Španski stručnjak debitovaće u najvećoj dvorani na Balkanu, protiv nikad jačih Litvanaca, koje su tokom pauze pojačali Jonas Valančijunas, Sterling Braun...
Zato nije bilo sumnje da će Delije velikim aplauzima pozdraviti novog šefa struke i doskorašnjeg miljenika sa parketa, koji se večeras prvi put nalazi u ulozi asistenta.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
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