Tresla se Arena: Kada su Navaro i Kalinić izašli na parket, orila se pesma Delija! Ovako je izgledao njihov doček! (VIDEO)

Navijači domaćina pozdravili novog šefa stručnog štaba, koji debituje u Areni.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda dočekuje Žalgiris u prvom kolu Evrolige, sa potpuno novim timom, trenerom i stručnim štabom.

Ibon Navaro je nasledio Sašu Obradovića na klupi, a po završetku prošle sezone njegov pomoćnik postao je proslavljeni as Nikola Kalinić, koji je rešio da završi igračku karijeru.

Posle pripremnog perioda i utakmica protiv Arisa i Olimpijakosa (po dve), milanske Olimpije... Španski stručnjak debitovaće u najvećoj dvorani na Balkanu, protiv nikad jačih Litvanaca, koje su tokom pauze pojačali Jonas Valančijunas, Sterling Braun...

Zato nije bilo sumnje da će Delije velikim aplauzima pozdraviti novog šefa struke i doskorašnjeg miljenika sa parketa, koji se večeras prvi put nalazi u ulozi asistenta.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

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