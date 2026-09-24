Makabi odradrio veliki posao pred početak Evrolige

DOŠAO je taj dan - počinje Evroliga! Makabi je pred gostovanje Asvelu uradio veliki posao.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Ponos Izraela" je dogovorio produžetak saradnje sa Romanom Sorkinom. On će sa klubom iz Tel Aviva potpisati novi, četvorogodišnji ugovor, prenosi "Basketnjuz".

Ovaj 30-godinjši centar ima ugovor sa Makabijem do juna 2029. godine po kome zarađuje 900.000 dolara po sezoni.

Izraelski portal "Ynet" navodi da će jedan od najboljih košarkaša tima Odeda Kataša da dobije značajno povećanje plate, pošto je pristao na novi, četvorogodišnji ugovor u vrednosti od 6.000.000 dolara.

Nema sumnje da je velikan iz Izraela uradio veliki posao, s obzirom na to da je igrač rođen u Minsku jedan od najvažnijih košarkaša ove ekipe.

Sorkin je član Makabija od 2021. godine, a prošle sezone u Evroligi je prosečno beležio 13,5 poena i 4,2 skoka po utakmici.

Pre ovog kluba, nastupao je za koledž Oregon (2014-2018). Potom je došao u Izrael i obukao dres Makabija iz Haife (2018-2021).

Tim iz Tel Aviva ovog četvrtka od 20.45 gostuju Asvelu na startu najelitnijeg evropskog košaraškog takmičenja.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

