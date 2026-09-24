"SAMO DA SKLONIMO SLOBU..." Šešelj razbio snove blokadera
GLAVNA tačka blokaderske kampanje je lustracija - zabrana političkih protivnika, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Oni se bave isključivo progonom svojih neistomišljenika. To tolerisanje njihovog ponašanja na ulici je najbolji pokazatelj stepena demokratije u Srbiji. Gde bi to tako nešto još bilo dozvoljeno? - pitao je Šešelj gostujući na TV BAP Bačka Palanka.
- Jednom je moglo da prođe – 'Samo da sklonimo Slobu, pa bilo ko drugi da se pojavi', mislim da se sad već razmišlja mnogo ozbiljnije i da će srpski narod i građani Srbije uopšte pokazati veliki stepen zrelosti, mudrosti i odgovornosti kada se budu opredeljivali na sledećim parlamentarnim izborima - istakao je on.
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