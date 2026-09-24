RUSIJA UPOZORAVA NA ZLOUPOTREBU SATELITA Alimov: Korišćenje AI tehnologije u zlonamerne svrhe predstavlja zajedničku pretnju

MOSKVA smatra zabrinjavajućim trend korišćenja komunikacionih satelita za mešanje u unutrašnje poslove država i zalaže se za transparentno regulisanje njihove upotrebe, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Alimov.

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Govoreći na međunarodnom forumu „Partnerstvo države, biznisa i civilnog društva u obezbeđivanju međunarodne informacione bezbednosti“, Alimov je ukazao na, kako je rekao, „problem nezakonite upotrebe niskoorbitalnih satelitskih sistema za internet komunikaciju“.

„Poznati su brojni slučajevi korišćenja ovih tehnologija — pod izgovorom obezbeđivanja lakšeg pristupa internetu — za mešanje u unutrašnje poslove. To je, bez sumnje, zabrinjavajući trend“, rekao je Alimov.

Prema njegovim rečima, Moskva se zalaže za „transparentno regulisanje upotrebe takvih sistema i poštovanje nacionalnih zakona zemalja u kojima operatori posluju“.„Na tome radimo u Savetu bezbednosti UN i u okviru Međunarodne unije za telekomunikacije“, dodao je ruski diplomata.

Alimov je ukazao i na rizike povezane sa razvojem veštačke inteligencije.

„Korišćenje ove tehnologije u zlonamerne svrhe predstavlja zajedničku pretnju za sve države i zahteva kolektivni pristup na međunarodnom nivou“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, Rusija nastoji da pokrene pregovore o bezbednoj i ravnopravnoj upotrebi veštačke inteligencije kroz specijalizovane strukture UN, kao i u okviru Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, kojoj se Rusija pridružila u julu ove godine.

(Sputnjik)