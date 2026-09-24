VUČIĆ SA LAVROVIM U NJUJORKU: Ruski šef diplomatije preneo mu najtoplije pozdrave Vladimira Putina

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Foto: Telegram / Marija Zaharova

Tokom dana, predsednika Vučića očekuje niz važnih susreta i razgovora na margini 81. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Vučić je u sredu govorio na Generalnoj debati u okviru zasedanja GS UN, a tokom boravka u Njujorku imao je niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

- Poštovani gospodine predsedniče, veoma mi je drago što se sastajemo. Prenosim Vam najtoplije pozdrave predsednika Putina i želim Vam uspeh u Vašem nimalo lakom poslu - rekao je Lavrov na početku sastanka.

Predsednik Srbije zamolio je šefa ruske diplomatije da prenese velike pozdrave predsedniku Rusije Vladimiru Putinu i poručio da je potrebno unapređivati bilateralnu saradnju u svim oblastima.

- Prenesite velike pozdrave predsedniku Putinu i hvala vam na prijateljstvu. Nadam se da ćemo razgovarati o bilateralnim odnosima naših zemalja. Potrebno je da unapredimo saradnju u svim oblastima - rekao je Vučić.