VUČIĆ SA LAVROVIM U NJUJORKU: Ruski šef diplomatije preneo mu najtoplije pozdrave Vladimira Putina
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovim u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Tokom dana, predsednika Vučića očekuje niz važnih susreta i razgovora na margini 81. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Vučić je u sredu govorio na Generalnoj debati u okviru zasedanja GS UN, a tokom boravka u Njujorku imao je niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.
- Poštovani gospodine predsedniče, veoma mi je drago što se sastajemo. Prenosim Vam najtoplije pozdrave predsednika Putina i želim Vam uspeh u Vašem nimalo lakom poslu - rekao je Lavrov na početku sastanka.
Predsednik Srbije zamolio je šefa ruske diplomatije da prenese velike pozdrave predsedniku Rusije Vladimiru Putinu i poručio da je potrebno unapređivati bilateralnu saradnju u svim oblastima.
- Prenesite velike pozdrave predsedniku Putinu i hvala vam na prijateljstvu. Nadam se da ćemo razgovarati o bilateralnim odnosima naših zemalja. Potrebno je da unapredimo saradnju u svim oblastima - rekao je Vučić.
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