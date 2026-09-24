Izdržala je 2 godine! Prva žena na klupi muškog tima u Nemačkoj dobila otkaz
Čelnici Ingolštata smenili Sabrinu Vitman.
Prva žena na mestu šefa stručnog štaba u jednom od tri najjača ranga muškog fudbala u Nemačkoj ostala je zvanično bez posla.
U junu 2024. godine je Sabrina Vitman (35) preuzela kormilo Ingolštata. Prethodno je bila asistent u stručnom štabu, a potom i vršilac dužnosti glavnog trenera na četiri meča, nakon čega je zaradila poverenje uprave i dobila stalni angažman.
Ukupno je ekipu vodila na tačno 100 utakmica, a ostvarila je učinak od 41 pobede, 26 remija i 33 poraza u svim takmičenjima. Međutim, slab start u novoj sezoni Treće lige sada je skupo koštao.
Popularni "šanceri" su u poslednje četiri runde poraženi čak tri puta, zbog čega se sada nalaze na 13. mestu na tabeli. To im je dodatno umanjilo šanse za plasman u viši rang, odnosno čuvenu Cvajtu.
Ne krije Sabrina da je želela da ostane, ali da je uprava odlučila da je ekipi neophodna promena.
- Bila bih veoma srećna da nastavim sa radom, jer ovaj tim čine izuzetne ličnosti. Nažalost, poverenje koje je za to potrebno više ne postoji i klub se odlučio za drugačije rešenje - objasnila je Vitmanova.
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