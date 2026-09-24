Srbija nije uspela da slomi Bugare: Remi na početku turnira
Iako su vodili "orlići", na kraju su morali da se zadovolje jednim bodom.
Srbija i Bugarska remizirale su 1:1 u Subotici na početku 32. Memorijalnog turnira „Stevan Ćele Vilotić“.
Bugarska je tokom prvog poluvremena bila opasnija, predvođena Martom Bojčevim iz CSKA 1948. Njihov najistureniji igrač imao je čak šest prilika pred golom Srbije i bio najveća pretnja "orlićima", ali Bugari nisu uspeli da materijalizuju bolju igru.
Kazna je stigla u 43. minutu. Ognjan Vladimirov napravio je grešku u proceni, što je iskoristio napadač Vojvodine David Milovanović i doveo Srbiju u prednost.
Odgovor Bugarske stigao je odmah po povratku sa odmora.
Već u 47. minutu Kristijan Gorjanov iskoristio je grešku srpskih fudbalera u začetku akcije i poravnao rezultat.
Bugari su u završnici imali priliku da stignu do preokreta, ali je Srbija ipak bila konkretnija u poslednjem delu susreta i imala svoje šanse za sva tri boda.
U drugom meču turnira Mađarska je savladala Rumuniju 2:1. Srbija će upravo protiv Rumunije odigrati naredni susret, u 16.00 na terenu SRC „Milan Sredanović“ u Kuli.
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