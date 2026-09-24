Svet je ovo čekao deceniju! Tajson Fjuri i Entoni DŽošua konačno u ringu, evo i kada
Entoni Džošua i Tajson Fjuri konačno će se sukobiti.
Navijači su dugo čekali na borbu Džošue i Fjurija, a dva britanska teškaša sastaće se 11. decembra u Kardifu, prenos meča biće na Netfliksu.
Ova objava stigla je nakon nesuglasica oko meča koji je trebalo da bude održan u Medison Skver Gardenu. Na kraju, borba će se održati na stadionu u Kardifu, Velsu.
- Godinama smo ovo pripremali. Jedna noć za konačni obračun, objavio je promoter Turki Alalšik na "Iks" platformi.
Džošua i Fjuri bivši su dvostruki svetski prvaci u teškoj kategoriji, a o njihovom okršaju govori se gotovo deceniju unazad. Prvi put potpisali su ugovor za borbu 2021. godine, taj meč je otkazan.
Obojica su u međuvremenu izgubili svetske titule, i status nepobeđenih boraca, interes za njihov duel nikada nije splasnuo.
Fjuri se ovog leta vratio po peti put iz penzije, pobedio je Arslanbeka Makhmudova, a Džošua je taj meč pratio iz prvog reda. Ubrzo je nakon potvrđeno da su ponovo potpisali ugovor za borbu.
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