Svet je ovo čekao deceniju! Tajson Fjuri i Entoni DŽošua konačno u ringu, evo i kada

Entoni Džošua i Tajson Fjuri konačno će se sukobiti.

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Navijači su dugo čekali na borbu Džošue i Fjurija, a dva britanska teškaša sastaće se 11. decembra u Kardifu, prenos meča biće na Netfliksu.

Ova objava stigla je nakon nesuglasica oko meča koji je trebalo da bude održan u Medison Skver Gardenu. Na kraju, borba će se održati na stadionu u Kardifu, Velsu.

- Godinama smo ovo pripremali. Jedna noć za konačni obračun, objavio je promoter Turki Alalšik na "Iks" platformi.



Džošua i Fjuri bivši su dvostruki svetski prvaci u teškoj kategoriji, a o njihovom okršaju govori se gotovo deceniju unazad. Prvi put potpisali su ugovor za borbu 2021. godine, taj meč je otkazan.

Obojica su u međuvremenu izgubili svetske titule, i status nepobeđenih boraca, interes za njihov duel nikada nije splasnuo.

Fjuri se ovog leta vratio po peti put iz penzije, pobedio je Arslanbeka Makhmudova, a Džošua je taj meč pratio iz prvog reda. Ubrzo je nakon potvrđeno da su ponovo potpisali ugovor za borbu.

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