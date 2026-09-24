Furiozno do četvrtfinala: Teodora Kostović razbila Rumunku u Ankari

SRPSKA teniserka Teodora Kostović plasirala se u četvrtfinale turnira u Ankari. Ona je ubedljivo pobedila Elenu Ruksandru Berteu sa 6:3, 6:1.

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Odličan meč odigrala je 159. na VTA listi i rivalki je prepustila samo četiri gema, s tim da nije izgubila nijedan svoj servis.

Posebno je bila dominantan u drugom delu meča kad je Rumunki čak tri puta oduzela servis.

Ono što je zanimljivo kad je Srpkinja u pitanju ona je i prvi duel na turniru dobila identičnim rezultatom (6:3, 6:1).

Teodora Kostović će u četvrtfinalu igrati protiv Kineskinjea Fanrang Tijan koja zauzima 260. mesto na VTA listi.

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