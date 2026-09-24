UEFA REKLA NE! Evo šta je Klopova četa doživela pred meč Holandija - Nemačka

Nemačka reprezentacija doživela je veliki udarac pred utakmicu sa Holandijom koji će u četvrtak uveče biti odigran.

AP Photo/Martin Meissner, Pool

Krovna kuća evropskog fudbala zabranila je FS Nemačke da nosi poseban retro dres koji je dizajniran za ovu priliku, te će na Johan Krojf Areni nositi crnu garnituru.

Ranije ove nedelje Nemci su otkrili dizajn zelenog dresa koji je inspirisan opremom Zapadne Nemačke koju su nosili 1990. godine kada su postali Svetski šampioni.

Dres je dobio zabranu zbog toga što ne odgovara UEFA pravilima o dizajnu opreme za mečeve.

Germany will wear the retro away kit from the 1990 World Cup in the upcoming Nations League match against the Netherlands in Jürgen Klopp's first game.



They won their third World Cup in 1990 🏆🇩🇪 pic.twitter.com/oxDLSlfQn7 — DW Sports (@dw_sports) September 22, 2026

Deo problema su rukavi, zbog tri linije koje se protežu celom dužinom ne može da se zalepi logo Lige nacija, na čemu UEFA insistira od učesnika takmičenja.

Takođe, nema ni broja na prednjoj strani dresa. Zbog svega, UEFA je odbila da izda dozvolu "pancerima" da nose taj dres na utakmici protiv Holandije, a oni su se odlučili da izađu u crnoj.

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