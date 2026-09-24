ČVRST STISAK RUKE I SRDAČAN RAZGOVOR: Bratski susret Rusije i Srbije - Evo kako je izgledao sastanak Vučića i Lavrova (VIDEO)
SASTANAK i razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova protekao je vrlo srdačno, kako se i vidi na snimcima.
Kako se može videti na snimcima ispod, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Sergej Lavrov imali su krajnje srdačan sastanak, a atmosfera je bila na zavidnom nivou.
Srdačan sastanak svedoči bratskom odnosu dva naroda i dve države, ali i principijelnoj politici koju vode obe zemlje, naročito Srbija koji i dan danas, uprkos strahovitim pritiscima, nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji.
Kako smo pisali, ovim povodom oglasio se predsednik Vučić na svom instagram profilu.
- Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom Sergejem Lavrovom o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu sam izrazio nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom Federacijom - napisao je predsednik.
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