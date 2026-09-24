Politika

ČVRST STISAK RUKE I SRDAČAN RAZGOVOR: Bratski susret Rusije i Srbije - Evo kako je izgledao sastanak Vučića i Lavrova (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 18:48

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SASTANAK i razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova protekao je vrlo srdačno, kako se i vidi na snimcima.

ЧВРСТ СТИСАК РУКЕ И СРДАЧАН РАЗГОВОР: Братски сусрет Русије и Србије - Ево како је изгледао састанак Вучића и Лаврова (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako se može videti na snimcima ispod, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Sergej Lavrov imali su krajnje srdačan sastanak, a atmosfera je bila na zavidnom nivou.

Srdačan sastanak svedoči bratskom odnosu dva naroda i dve države, ali i principijelnoj politici koju vode obe zemlje, naročito Srbija koji i dan danas, uprkos strahovitim pritiscima, nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji.

Kako smo pisali, ovim povodom oglasio se predsednik Vučić na svom instagram profilu.

- Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom Sergejem Lavrovom o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu sam izrazio nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom Federacijom - napisao je predsednik. 

BONUS VIDEO: Srdanovićevi "oštri" kriterijumi za biranje liste postali predmet sprdnje

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