VUČIĆ SA NEMAČKIM ŠEFOM DIPLOMATIJE: Razgovarali smo i o situaciji na Kosovu i Metohiji (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa saveznim ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
- Važan i sadržajan razgovor sa @aussenminister Johanom Vadefulom o odnosima Srbije i Nemačke, evropskom putu naše zemlje i pitanjima od ključnog značaja za stabilnost regiona.
- Srbija želi da nastavi da razvija odnose sa Nemačkom, kao jednim od naših najvažnijih evropskih partnera, kroz još snažniju političku, ekonomsku i regionalnu saradnju.
- Razgovarali smo i o situaciji na Kosovu i Metohiji, potrebi za očuvanjem mira i stabilnosti, kako u našem regionu tako i na evropskom kontinentu, kao i o važnoj ulozi Ujedinjenih nacija u očuvanju međunarodnog mira, bezbednosti i poštovanju međunarodnog prava.
- Ponovio sam da naša zemlja ostaje posvećena evropskom putu i da ćemo nastaviti da radimo odgovorno sa našim evropskim i međunarodnim partnerima, u interesu Srbije i njenih građana - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.
Preporučujemo
PETKOVIĆ O BANjSKOJ: Trojica Srba nikada neće biti teroristi - Priština duguje odgovore
24. 09. 2026. u 14:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)