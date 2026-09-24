Politika

VUČIĆ SA NEMAČKIM ŠEFOM DIPLOMATIJE: Razgovarali smo i o situaciji na Kosovu i Metohiji (VIDEO)

Novosti online

24. 09. 2026. u 17:57

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa saveznim ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom, tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

ВУЧИЋ СА НЕМАЧКИМ ШЕФОМ ДИПЛОМАТИЈЕ: Разговарали смо и о ситуацији на Косову и Метохији (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Važan i sadržajan razgovor sa @aussenminister Johanom Vadefulom o odnosima Srbije i Nemačke, evropskom putu naše zemlje i pitanjima od ključnog značaja za stabilnost regiona.

- Srbija želi da nastavi da razvija odnose sa Nemačkom, kao jednim od naših najvažnijih evropskih partnera, kroz još snažniju političku, ekonomsku i regionalnu saradnju.

- Razgovarali smo i o situaciji na Kosovu i Metohiji, potrebi za očuvanjem mira i stabilnosti, kako u našem regionu tako i na evropskom kontinentu, kao i o važnoj ulozi Ujedinjenih nacija u očuvanju međunarodnog mira, bezbednosti i poštovanju međunarodnog prava.

- Ponovio sam da naša zemlja ostaje posvećena evropskom putu i da ćemo nastaviti da radimo odgovorno sa našim evropskim i međunarodnim partnerima, u interesu Srbije i njenih građana - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

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