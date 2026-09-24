DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 25. SEPTEMBAR: Blizanci u sukobu sa autoritetima, Devica zarađuje preko nekretnina, Škorpiju očekuje nova romansa
SAZNAJTE šta vas u petak, 25. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Mesec, u kući tajni, pravi trigon sa vašim vladaocem Marsom u kući ljubavi, donoseći slobodnim Ovnovima mogućnost ulaska u tajnu vezu. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Zadržavanje vode u organizmu.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Vaš vladalac Venera, planeta novca, danas obrazuje napete aspekte koji nepovoljno utiču na vaše finansije donoseći vanredne izdatke. Amorova strela vas može pogoditi iznenada, u društvu prijatelja, na putu ili predavanju.
BLIZANCI (22. 5 - 21.6)
Mesec upravlja i vašim poslovnim i ljubavnim životom, pa njegov prelazak preko kuće karijere može da donese sukobe sa nadređenima i autoritetima. Rasprave sa voljenom osobom i mlađim rođacima. Povedite više računa o ishrani.
RAK (22. 6. - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u devetoj kući nagoveštava upoznavanje sa nekim na putu, u inostranstvu, na predavanju. Neophodan je dodatni oprez sa dokumentacijom i ugovorima, ako sarađujete sa strancima. Izbegavajte alkohol.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec u kući novca u trigonu sa Marsom u kući mašte i ideja donosi vam uvećanje prihoda. Slobodni Lavovi mogu da uđu u strastvenu romansu sa nekim od koga ih deli veća razlika u godinama. Dodatni oprez sa lekovima.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom karijerom pravi izazovan aspekt sa Mesecom, nepovoljno utiče na dogovore sa nadređenima i autoritetima. Zarada preko nekretnina i kontakata sa strancima. Čuvajte se virusnih infekcija.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mesec u kući posla i zdravlja pravi dobar aspekt sa Marsom u kući karijere donoseći vam dobitke preko privatnog biznisa, poslova u vezi sa medicinom ili uslužnih delatnosti. Povedite više računa o finansijama. Alergija na lekove.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac Mars, planeta akcije i strasti, pravi trigon sa Mesecom u kući ljubavi i kreativnosti, donoseći slobodnim Škorpijama priliku za novu romansu. Rasprave sa kolegama. Stomačne tegobe.
STRELAC (23. 11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter u devetoj kući obrazuje napet aspekt sa Mesecom u kući privatnosti koji podiže tenziju u porodičnim odnosima. Rasprava sa partnerom može da se završi ljubomornom scenom. Više šetajte.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Merkur u kući karijere pravi napet aspekt sa Mesecom, koji upravlja partnerskim odnosima, u kući komunikacija upozoravajući na nesporazume, konflikte i rasprave sa voljenom osobom i rođacima. Uvećanje zarade preko uslužnih delatnosti.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Mars u kući partnerstva pravi trigon sa Mesecom u kući ljubavi ali i posla, donosi mogućnost obnove veze sa osobom sa kojom ste nekada uspešno sarađivali. Izbegavajte energetske napitke. Dodatni oprez u saobraćaju.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Mesec u vašem znaku obrazuje trigon sa Marsom u kući posla što vas fokusira na radne obaveze i zadatke. Susret s osobom čije zanimanje ima veze sa medicinom ili naukom. Alergija na lekove. Uvodite zdravije navike.
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