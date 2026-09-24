Bio je veliki promašaj Zvezde, lutao po Prvoj ligi! Sada se "vraća kući" i pokušaće da oživi karijeru!
Nije išao njegov fudbalski put kao što su mu mnogi predviđali.
Nekadašnji krilni napadač Crvene zvezde, Srđan Spiridonović, mogao bi opet da napusti Srbiju i otisne se u inostranstvo.
Momak koji je 2020. godine stigao na Marakanu kao zvučno pojačanje, ispostavio se velikim promašajem i od tada je njegova karijera krenula silaznom putanjom. Slat je na brojne pozajmice, a posle dve sezone napustio srpskog šampiona.
Bivše krilo Rapida, Austrije, Vićence, Pogona, Admire, Panionisa, Genčlerbirligija i Hajera, vratilo se u februaru na srpske terene, pojačavši Smederevce, posle neuspele epizode u grčkoj PAE Čaniji.
Međutim, sada bi mogao da se "vrati kući" i pojača Austriju Klagenfurt. Tamošnji "Kronen Zeitung" navodi da je 32-godišnji fudbaler jedna od aktuelnih tema uprave ovog kluba, članu Regionalne lige.
Ovaj fudbaler je bio austrijski reprezentativac, pošto je za mladu selekciju odigrao 14 mečeva i postigao četiri pogotka.
Dakle, nakon samo mesec dana ukazala mu se prilika da ponovo zaigra na austrijskim terenima.
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