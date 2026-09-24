UŽIVO SRBIJA - GRČKA! Paunović šokirao startnom postavom (SASTAVI)

Naša fudbalska reprezentacija večeras dočekuje Grčku na startu novog ciklusa Lige nacija.

FOTO: FSS

SRBIJA - GRČKA (20.45)

Grad: Beograd

Stadion: "Rajko Mitić"

Kapacitet: 49.167

Sudija: Glen Niberg (Švedska)

SRBIJA: V. Milinković Savić - Eraković, Simić, Pavlović, Kostić - Živković, S. Milinković Savić, Maksimović, Tadić - Jović, Cvetković.

Selektor: Veljko Paunović

GRČKA: Colakis - Vajanidis, Mavropanos, Kulierakis, Cimikas - Kurbelis, Muzakitis - Masuras, Karecas, Colis - Pavlidis.

Selektor: Ivan Jovanović

PRE UTAKMICE

20.35 Srpski fudbaler izašli su na teren i prošetali, kako bi pre meča i zagrevanja osetili travu na "Marakani".

🔜 | 🇷🇸 🆚 🇬🇷 pic.twitter.com/b5J5i2kFMh — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 24, 2026

20.31 Neće biti lako selektoru Grčke, jer će naspram sebe imati selekciju zemlje u kojoj je rođen. Stručnjak iz Loznice je u avgusto 2024. seo na klupu "helena".

- Veoma je čudan osećaj. Još od žreba pokušavam da u sebi nađem balans između emocija i profesionalizma. Stalno razmišljam o tome. Dolazio sam ovde sa klubom za utakmice protiv Partizana i Crvene zvezde, ali reprezentacija je nešto drugo. Tražim u sebi taj balans i mislim da je to prirodna stvar. Želim da budem profesionalac u svom poslu i učinići sve što mogu za tim koji predstavljam - poručio je Jovanović.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

20.22 Kormilar Srbije svestan je da su navijači izgubili veru u nacionalni tim posle serije razočaravajućih rezultata. Ipak, nada se da će njegovi momci uspeti dobrim partijama da povrate podršku publike.

- Očekujem lep ambijent, da nas naš narod podrži. Ljubav ne moće da se pokloni, mora da se zasluži i težimo ka tome da naš tim izgleda na terenu tako da mu publika bude vetar u leđa. Sada smo u fazi rekonstrukcije i to nam je potrebno, da tim i navijači binama budu kao jedno - rekao je Paunović.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

20.15 E, ovo niko nije očekivao. Posle dugo vremena pojavio se i Miloš Vazura u javnosti. Bivši generalni direktor Partizana stigao je na "Marakanu" kako bi pratio duel Srbije i Grčke.

20.09 Podršku srpskoj reprezentaciji večeras će sa tribina pružiti i proslavljeni fudbaler Predrag Đorđević. Bivši as Crvene zvezde i legendarni kapiten Olimpijakosa je najdublji trag ostavio upravo u Grčkoj, dok je za našu selekciju odigrao 37 utakmica, a dao je jedan gol.

20.05 Start "orlova" u A Diviziji Lige nacija neće propustiti ni Zoran Laković. Bivši generalni sekretar FSS, a sada jedan od čelnih ljudi Evropske fudbalske unije (UEFA) stigao je na najveći srpski stadion.

20.02 Pored brojnih poznatih ličnosti iz sveta sporta, reporter portala "Novosti" zabeležio je i dolazak Predraga Mijatovića na "Marakanu". Legendarni napadač i doskorašnji potpredsednik Partizana stigao je da uživo bodri Veljka Paunovića i njegove "orlove".

19.58 Podsetimo, selektor Veljko Paunović zbog povreda ne može da računa na napadača Dušana Vlahovića i štopera Nikolu Milenkovića. Takođe, tek se oporavio i u fazi je povratka na teren najbolji strelac u istoriji državnog tima Aleksandar Mitrović, koji preskače ovo okupljanje.

19.50 Ovog puta na klupi za rezerve ostali su: Petrović, F. Stanković, Sukačev, Dragojević, Gudelj, A. Stanković, Joveljić, Babić, Terzić, Kostov, Samardžić i Lukić. Mesta u protokolu nije bilo za Džodića, Nikolića, Lučića, Bukinca...

19.41 Selektor Srbije Veljko Paunović šokirao je naciju izborom startnih 11. Naime, talentovani defanzivac Partizana Nikola Simić (19) dobiće šansu od prvog minuta, dok će napadački tandem činiti Luka Jović i mladi Mihajlo Cvetković. Naravno, tu je i povratnik u državni tim, kapiten Dušan Tadić.

Sastav Srbije izgleda ovako: Vanja Milinković Savić - Simić, Eraković, Pavlović, Kostić - Živković, Sergej Milinković Savić, Maksimović, Tadić - Jović, Cvetković.

19.31 "Orlovi" večeras neće imati nimalo lak zadatak, pre svega, jer na klupi grčke sedi sjajni srpski stručnjak Ivan Jovanović (64), koji na raspolaganju ima plejadu talentovanih igrača, ali i iskusnih asova.

19.25 Predugo fudbalska Srbija čeka na pobedu nad nekom od ozbiljnih evropskih selekcija, a nadamo se da je sada došlo vreme da se taj crni niz konačno prekine. Poslednji put je 23. marta prošle godine na "Marakani" pala Austrija (2:0), upravo u baražu za opstanak u A diviziji, ali tada je na klupi "orlova" sedeo Dragan Stojković Piksi (61).

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sada novi selektor Veljko Paunović (49) kreće u rekonstrukciju i podmlađivanje nacionalnog tima, a posle neuspele letnje turneje i šamara od Zelenortskih ostrva (3:0) i Meksika (5:1), očekuje se mnogo bolje izdanje momaka u plavim dresovima.

19.20 Dobro veče i dobrodošli na lajv-blog posvećen utakmici između fudbalera Srbije i Grčke na startu novog ciklusa Lige nacija.