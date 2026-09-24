VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA POMOĆ OD 6.000 DINARA: Evo do kada možete da je podignete

DRŽAVLjANI Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz Akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana.

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Kako podsećaju iz Ministarstva finansija, ako se novac građanima isplaćuje iz Akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje.

Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počela je juče i trajaće do 25. septembra.

Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u Akcionarski fond, kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra u ponoć prijavili preko portala Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs).

Banka Poštanska štedionica objavila je juče da su isplaćena sredstva na sve račune građana obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći.

Novac se prvo isplaćuje građanima koji ta sredstva dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći.

Za građane koji su se prijavljivali za 6.000 dinara isplata počinje danas, 23. septembra.

Građanima koji nemaju račun u banci, za isplatu ove pomoći biće otvoreni namenski računi u banci Poštanska štedionica.

Za ovu jednokratnu novčanu pomoć penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći se nisu prijavljivali i njima će 6.000 dinara automatski biti isplaćeno.

Službenim putem iz državnih evidencija novac se automatski uplaćuje i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Pravo na isplatu novčane pomoći od 6.000 dinara imaju i naslednici preminulih građana koji su imali besplatne akcije i njima će novac automatski biti isplaćen preko Poštanske štedionice uz pravosnažno ostavinsko rešenje da su naslednici i važeću ličnu kartu.

Prema podacima koje je ranije izneo ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, za isplatu jednokratne novčane nadoknade od 6.000 dinara putem portala Uprave za trezor se bilo prijavilo 1.696.000 građana, a skoro tri miliona građana je proverilo svoj status u Akcionarskom fondu.

Ova jednokratna naknada deo je šireg paketa podrške građanima, vrednog 980,6 miliona evra, koji obuhvata i ranije isplaćena jednokratna davanja, jeftinije lekove, vaučere za penzionere, kao i produženje Uredbe o energetski ugroženom kupcu.