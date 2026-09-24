VUČIĆ SE OGLASIO NAKON SASTANKA SA LAVROVIM Izrazio sam nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom i tom prilikom se oglasio na društvenoj mreži Instagram.
- Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom @mid.rus Sergejem Lavrovom o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu sam izrazio nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom Federacijom.
Razgovarali smo i o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje, kao i o geopolitičkim kretanjima u svetu i značaju i ulozi UN u složenom globalnom okruženju.
Istakao sam principijelnu poziciju Srbije koja ostaje posvećena očuvanju mira, stabilnosti i poštovanju međunarodnog prava kao jedinog puta za prevazilaženje izazova - napisao je Vučić.
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