VUČIĆ SE OGLASIO NAKON SASTANKA SA LAVROVIM Izrazio sam nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom i tom prilikom se oglasio na društvenoj mreži Instagram.

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- Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom @mid.rus Sergejem Lavrovom o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu sam izrazio nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom Federacijom.

Razgovarali smo i o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje, kao i o geopolitičkim kretanjima u svetu i značaju i ulozi UN u složenom globalnom okruženju.

Istakao sam principijelnu poziciju Srbije koja ostaje posvećena očuvanju mira, stabilnosti i poštovanju međunarodnog prava kao jedinog puta za prevazilaženje izazova - napisao je Vučić.