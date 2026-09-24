Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NAKON SASTANKA SA LAVROVIM Izrazio sam nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu

Novosti online

24. 09. 2026. u 18:21

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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom i tom prilikom se oglasio na društvenoj mreži Instagram.

ВУЧИЋ СЕ ОГЛАСИО НАКОН САСТАНКА СА ЛАВРОВИМ Изразио сам наду да ћемо до краја септембра потписати нови уговор о гасном аранжману

Foto: Printscreen

- Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom @mid.rus Sergejem Lavrovom o energetskoj bezbednosti u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru, pri čemu sam izrazio nadu da ćemo do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu sa Ruskom Federacijom.

Razgovarali smo i o bilateralnim odnosima, jačanju ekonomske saradnje, kao i o geopolitičkim kretanjima u svetu i značaju i ulozi UN u složenom globalnom okruženju.

Istakao sam principijelnu poziciju Srbije koja ostaje posvećena očuvanju mira, stabilnosti i poštovanju međunarodnog prava kao jedinog puta za prevazilaženje izazova - napisao je Vučić.

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