HRVATI ZGROZILI REGION! Srbin nepoželjan u Zadru, sada je sve otkriveno!

Nekadašnji kapiten Partizana Rade Zagorac bio je na korak od povratka u ABA ligu i potpisa za hrvatski Zadar, ali je transfer u poslednjem trenutku stopiran pod nerazjašnjenim okolnostima.

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Iako je srpski košarkaš potpisao ugovor i pristao na sve uslove, Nadzorni odbor hrvatskog kluba spustio je rampu, što je odmah podgrejalo sumnje u javnosti da je transfer miniran isključivo zbog njegove nacionalnosti.

O ovoj gorućoj temi i optužbama za nacionalizam konačno je progovorio sportski direktor Zadra Roko Jurlina u podkastu "Tribina". On je potvrdio da je stručni štab silno želeo Srbina u timu, ali da je politika kluba odigrala glavnu ulogu.

- Činjenica je da je Rade jedan krasan momak i dobar igrač i veliki profesionalac i trener ga je želeo u svom timu. Ja sam stupio u kontakt s njegovim agentom. Trener je popričao s igračem i praktično Rade tu nije nikakve uslove ni postavljao", rekao je Jurlina.

Zbog toga što je njegov ugovor bio "malo iznad limita", morao je na odobrenje Nadzornog odbora koji nije prihvatio, iako su i trener i direktor objasnili da se radi o strancu koji može da bude primer ostalima.

- Ono što se vrtelo tu - bilo je puno neistina. Međutim, činjenica je da ono što Rade Zagorac izjavljuje, sa moje strane ugovor nikad nije bio potpisan. Znači, s njegove strane jeste. Ja sam mu rekao da treba da traži saglasnost našeg samog Nadzornog odbora. Ugovor je bio unutar budžeta. Dan danas ne znam zašto se taj posao nije završio. Nisam dobio nikakvo, hajmo reći, službeno obrazloženje. Oni su taj ugovor odbili, a sve ostalo dalje ne bih ulazio - rekao je Jurlina i dodao:

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- Žao mi je da, da se tako završilo jer se stvorila ružna slika i o klubu i neugodnosti za nas i za igrača, ali nadam se, razgovarao sam s njim nakon toga i sa agentom. Razumeju sve i izvinio sam se, iako sam najmanje kriv".

Na pitanje da li je i nacionalnost Radeta Zagorca odigrala ulogu da ne dođe u Zadar, Roko Jurlina je rekao:

- Evo imamo i razne primere i u drugim sportovima. Trener Bajić u vaterpolu trenira Novi Beograd, a Marcelić je otišao u Radnički... Pa kod nas u Zadru je bilo šest igrača srpske nacionalnosti i svi su bili omiljeni u Zadru. Evo zadnji Lakić koji je otišao u Partizan, pre toga Bursać, Marinković, Šutalo, Luković, Fundić - rekao je Jurlina i završio:

- Mislim da ne bi trebalo da idemo u tom smeru i ako je to neki razlog zašto se aludira na to, iako ja kažem službeno ne znam zašto se ugovor odbio. Krenuli smo u drugom smeru i žao mi je isključivo zbog igrača i zbog trenera i zbog svega jer mislim da smo izgubili kvalitetnog igrača u tom trenutku koji nam je bio bitan za roster, ali evo, nadam se da će sve biti u redu - zaključio je sportski direktor Zadra.