ALBANSKA SRAMOTA! Izbacio Srbiju sa Svetskog prvenstva, pa uradio nešto nečuveno nakon presude Hašimu Tačiju

Novi skandal potresa fudbalski svet nakon što je napadač reprezentacije Albanije, Rej Manaj, otvoreno i sramno stao u odbranu vođa terorističke OVK, samo nekoliko sati nakon što im je Sud u Hagu izrekao višegodišnje kazne zatvora.

Foto: ERIC FEFERBERG/Erkin Keci/AFP/Matteo Placucci/Zuma Press/Profimedia

Manaj, koji je srpskoj javnosti ostao upamćen po golu za pobedu Albanije od 1:0 u Leskovcu tokom minulih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, oglasio se na društvenim mrežama odmah po objavljivanju haške presude.

Podsećamo, Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi osuđeni su na ukupno 81 godinu robije zbog stravičnih ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji.

Albanski fudbaler je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa simbolima OVK i albanskom zastavom, uz poruku:

"OVK nije samo ime u istoriji. To je žrtva koja se ne može zaboraviti, sloboda koja nije došla bez cene."

Da stvar bude gora, Manaj je uz to okačio i sliku sa pomenute utakmice u Leskovcu na kojoj rukama pokazuje simbol albanskog orla ispred srpskih navijača. Iako se pre nekoliko meseci pravdao kako ta proslava „nije bila provokacija već čist nalet emocija“, ovom objavom je potpuno skinuo masku i dokazao da su njegove reči bile čista laž.

Pored Manaja, sramnu podršku presuđenim zločincima i terorističkoj organizaciji pružili su i drugi poznati fudbaleri – Lorik Cana, dežurni provokator Taulant Džaka, kao i igrač Udinezea Mergim Vojvoda.

Hag je bivšim vođama OVK izrekao ukupno 81 godinu zatvora, što mnogi ocenjuju kao blagu kaznu.

Prema prvostepenoj presudi, Hašim Tači i Jakup Krasnići dobili su po 25 godina, Kadri Veselji 18 godina, dok je Redžep Seljimi osuđen na 13 godina robije. S obzirom na to da i tužilaštvo i odbrana imaju pravo na žalbu, ove kazne još uvek nisu konačne.

