STUDENTSKA LISTA - DOZVOLJENO NASILJE NAD ŽENAMA! Zorana Mihajlović za "Novosti": Srdanović je nasilnik i on ne sme biti u političkom životu

BIVŠA potpredsednica Vlade Srbije, Zorana Mihajlović govorila je za "Novosti" o nosiocu tzv. Studentske liste, kardiologu Iliji Srdanoviću, njegovim nasilnim ponašanjem prema ženama.

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Naime, glavna medicinska sestra iz KBC Vojvodina, Nataša Hajder, iznela je svoja iskustva tokom rada sa Srdanovićem. Napominjala je da je ona, ali i da su ostale koleginice trpele teror od strane njega. Prema rečima gospođe Hajder, Srdanović njoj i ostalim koleginicama često pretio, vikao na njih, vređao ih nazivajući ih najgnusnijim imenima. Ona je takođe navela da su se često osetile poniženo, uplašeno i poraženo, kao i da je zbog iznenadnih i ničim izazvanih napada Srdanovića, koji su bili na ivici fizičkog nasilja, bila u veoma teškom psihičkom stanju.

Foto: Printscreen

Zorana Mihajlović je, zgrožena odlukom da isti taj Ilija Srdanović bude nosilac tzv. Studentske liste, navela da to šalje poruku da je nasilje nad ženama dozvoljeno i da je on neko ko će nasilnike čuvati.

- Prvo, to da je Ilija Srdanović prvi, tj. nosilac takozvane Studentske blokaderske liste, a da je potpuno jasno da je nasilan i da je nasilnik i da je praktično ta žena, i ne samo ona, nego je tu bilo očito i nekih drugih situacija sličnih, napisala šta je napisala i rekla. Nama treba da bude jasno da njegovo prvo mesto znači i šalje poruku da je nasilje nad ženama dozvoljeno i da je on, kao čovek koji ima već jasnu prijavu o nasilju, neko ko će nasilnike da čuva. Da ne govorimo još o drugim stvarima vezanim za njegovo imenovanje. Kako je došlo do toga i na koji način, pošto on nije ispunio zakonske uslove? - počela je Mihajlović, pa dodala:

Foto: Printscreen/Instagram/zorana_zm

- Drugo, ova država se upravo od 2012. godine,tačnije, na predlog Vučića 2015. godine formirano je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, da se stvore jednaki uslovi za muškarce i za žene, ali sa posebnim naglaskom borbe protiv nasilja nad devojčicama, devojkama i ženama. Prema tome, mi smo sada dobili čoveka koji je nosilac tzv. Studentske liste i koji jasno šalje poruku da je nasilje nad ženama dozvoljeno. Svi oni koji se nađu na toj listi i svi oni koji su potpisali tu listu i dali joj podršku, treba da znaju da to znači da stoje iza toga da je nasilje nad ženama dozvoljeno.

Mihajlović je takođe govorila o rodnoj ravnopravnosti i tome da je ova država proglasila nultu toleranciju na nasilje nad ženama i pozvala da se što više ljudi oglasi povodom ove teme.

- Mi žene nismo slabiji pol. Mi smo ravnopravni, stvaramo jednake uslove i borimo se protiv toga. Još jedna stvar, mislim da mi svi trebalo da se probudimo i oglasimo ovim povodom, a baš bih volela da čujem i civilni sektor, i ministre, žene i sve one koji se na bilo koji način bave rodnom ravnopravnosti. Dakle, postoje stvari koje su iznad svake politike, a to je između ostalog i nasilje. Nulta tolerancija na nasilje nad ženama, to je proglasila ova država.

Za kraj, Mihajlović se zapitala šta blokaderi misle o nosiocu tzv. Studentske liste i šta imaju da kažu povodom toga što je on nasilnik.

- Ja bih jako volela čujem šta imaju da kažu oni tzv. blokaderi, kada znaju da je njihov prvi na listi, odnosno nosilac liste, nasilnik - rekla je ona.

"Iliju Srdanovića prvo treba lečiti od nasilništva"

Rano jutros, Zorana Mihajlović se povodom ove teme oglasila i na svom instagram profilu, pozivajući da se njemu, kao i svim nasilnicima nad ženama, zabrani da učestvuju u političkom životu.

- Došli smo u situaciju da tolerišemo nasilništvo! Ljudi koji su u javnom životu, ko god da su od glumca do političara, imaju posebnu odgovornost, naročito ako se bore da dođu na vlast i vode Srbiju. Ilija Srdanović je prvi na tzv. Studentskoj listi! Nosilac liste! Čovek za koga postoje jasni i nedvosmisleni dokazi da je bio nasilan na svom radnom mestu, i to prema ženama! - navela je Mihajlović.

Poruka koju Srdanović i blokaderi šalju, predstavljajući njega kao prvog na listi, je da je nasilje nad ženama dozvoljeno.

- Ovejani nasilnik! Svojim prvim mestom na tzv. Studentskoj listi, on šalje poruku da je nasilje nad ženama dozvoljeno! Očekujem da se takvom nasilniku zabrani da učestvuje u političkom životu! To je jedino prihvatljivo! Šta on predstavlja? Jel on predstavlja nasilnike Srbije koji bi sutra davili i tukli žene? Svojom pozicijom na tzv. Studentskoj listi on štiti sve nasilnike nad ženama! Ako je to tzv. Studentskoj listi baš lepo i prihvatljivo, imaju problem sa sobom ali naša Srbija je zemlja koja se protiv nasilja nad ženama borila i bori! - rekla je ona.

Zorana Mihajlović je potom govorila na koji način se trenutno Srbija bori protiv naslilja nad ženama i za rodnu ravnopravnost, pa podsetila da je Aleksandar Vučić inicirao i formirao Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost.

- Mnogo rada i truda čini se svaki dan! Upravo je Vučić 2015. godine inicirao i formirao Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, gde polazna tačka jeste bila koordinacija rada vladinih i ne vladinih institucija u stvaranju jednakih uslova za žene i muškarce i bespoštedna borba kroz zakone, druge institucije i obuke, pa i lečenje nasilnika od nasilništva nad ženama!

- Iliju Srdanovića prvo treba lečiti od nasilništva, pomoći mu. On ne sme biti učesnik u političkom životu jer je vršio nasilje nad ženama! Nema tu mnogo diskusije!