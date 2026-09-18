STUDENTSKA LISTA - DOZVOLJENO NASILJE NAD ŽENAMA! Zorana Mihajlović za "Novosti": Srdanović je nasilnik i on ne sme biti u političkom životu
BIVŠA potpredsednica Vlade Srbije, Zorana Mihajlović govorila je za "Novosti" o nosiocu tzv. Studentske liste, kardiologu Iliji Srdanoviću, njegovim nasilnim ponašanjem prema ženama.
Naime, glavna medicinska sestra iz KBC Vojvodina, Nataša Hajder, iznela je svoja iskustva tokom rada sa Srdanovićem. Napominjala je da je ona, ali i da su ostale koleginice trpele teror od strane njega. Prema rečima gospođe Hajder, Srdanović njoj i ostalim koleginicama često pretio, vikao na njih, vređao ih nazivajući ih najgnusnijim imenima. Ona je takođe navela da su se često osetile poniženo, uplašeno i poraženo, kao i da je zbog iznenadnih i ničim izazvanih napada Srdanovića, koji su bili na ivici fizičkog nasilja, bila u veoma teškom psihičkom stanju.
Zorana Mihajlović je, zgrožena odlukom da isti taj Ilija Srdanović bude nosilac tzv. Studentske liste, navela da to šalje poruku da je nasilje nad ženama dozvoljeno i da je on neko ko će nasilnike čuvati.
- Prvo, to da je Ilija Srdanović prvi, tj. nosilac takozvane Studentske blokaderske liste, a da je potpuno jasno da je nasilan i da je nasilnik i da je praktično ta žena, i ne samo ona, nego je tu bilo očito i nekih drugih situacija sličnih, napisala šta je napisala i rekla. Nama treba da bude jasno da njegovo prvo mesto znači i šalje poruku da je nasilje nad ženama dozvoljeno i da je on, kao čovek koji ima već jasnu prijavu o nasilju, neko ko će nasilnike da čuva. Da ne govorimo još o drugim stvarima vezanim za njegovo imenovanje. Kako je došlo do toga i na koji način, pošto on nije ispunio zakonske uslove? - počela je Mihajlović, pa dodala:
- Drugo, ova država se upravo od 2012. godine,tačnije, na predlog Vučića 2015. godine formirano je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, da se stvore jednaki uslovi za muškarce i za žene, ali sa posebnim naglaskom borbe protiv nasilja nad devojčicama, devojkama i ženama. Prema tome, mi smo sada dobili čoveka koji je nosilac tzv. Studentske liste i koji jasno šalje poruku da je nasilje nad ženama dozvoljeno. Svi oni koji se nađu na toj listi i svi oni koji su potpisali tu listu i dali joj podršku, treba da znaju da to znači da stoje iza toga da je nasilje nad ženama dozvoljeno.
Mihajlović je takođe govorila o rodnoj ravnopravnosti i tome da je ova država proglasila nultu toleranciju na nasilje nad ženama i pozvala da se što više ljudi oglasi povodom ove teme.
- Mi žene nismo slabiji pol. Mi smo ravnopravni, stvaramo jednake uslove i borimo se protiv toga. Još jedna stvar, mislim da mi svi trebalo da se probudimo i oglasimo ovim povodom, a baš bih volela da čujem i civilni sektor, i ministre, žene i sve one koji se na bilo koji način bave rodnom ravnopravnosti. Dakle, postoje stvari koje su iznad svake politike, a to je između ostalog i nasilje. Nulta tolerancija na nasilje nad ženama, to je proglasila ova država.
Za kraj, Mihajlović se zapitala šta blokaderi misle o nosiocu tzv. Studentske liste i šta imaju da kažu povodom toga što je on nasilnik.
- Ja bih jako volela čujem šta imaju da kažu oni tzv. blokaderi, kada znaju da je njihov prvi na listi, odnosno nosilac liste, nasilnik - rekla je ona.
"Iliju Srdanovića prvo treba lečiti od nasilništva"
Rano jutros, Zorana Mihajlović se povodom ove teme oglasila i na svom instagram profilu, pozivajući da se njemu, kao i svim nasilnicima nad ženama, zabrani da učestvuju u političkom životu.
- Došli smo u situaciju da tolerišemo nasilništvo! Ljudi koji su u javnom životu, ko god da su od glumca do političara, imaju posebnu odgovornost, naročito ako se bore da dođu na vlast i vode Srbiju. Ilija Srdanović je prvi na tzv. Studentskoj listi! Nosilac liste! Čovek za koga postoje jasni i nedvosmisleni dokazi da je bio nasilan na svom radnom mestu, i to prema ženama! - navela je Mihajlović.
Poruka koju Srdanović i blokaderi šalju, predstavljajući njega kao prvog na listi, je da je nasilje nad ženama dozvoljeno.
- Ovejani nasilnik! Svojim prvim mestom na tzv. Studentskoj listi, on šalje poruku da je nasilje nad ženama dozvoljeno! Očekujem da se takvom nasilniku zabrani da učestvuje u političkom životu! To je jedino prihvatljivo! Šta on predstavlja? Jel on predstavlja nasilnike Srbije koji bi sutra davili i tukli žene? Svojom pozicijom na tzv. Studentskoj listi on štiti sve nasilnike nad ženama! Ako je to tzv. Studentskoj listi baš lepo i prihvatljivo, imaju problem sa sobom ali naša Srbija je zemlja koja se protiv nasilja nad ženama borila i bori! - rekla je ona.
Zorana Mihajlović je potom govorila na koji način se trenutno Srbija bori protiv naslilja nad ženama i za rodnu ravnopravnost, pa podsetila da je Aleksandar Vučić inicirao i formirao Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost.
- Mnogo rada i truda čini se svaki dan! Upravo je Vučić 2015. godine inicirao i formirao Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, gde polazna tačka jeste bila koordinacija rada vladinih i ne vladinih institucija u stvaranju jednakih uslova za žene i muškarce i bespoštedna borba kroz zakone, druge institucije i obuke, pa i lečenje nasilnika od nasilništva nad ženama!
- Iliju Srdanovića prvo treba lečiti od nasilništva, pomoći mu. On ne sme biti učesnik u političkom životu jer je vršio nasilje nad ženama! Nema tu mnogo diskusije!
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