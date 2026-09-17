NEPRINCIPIJELNOSTI, DVOSTRUKI ARŠINI I ŠTA JE SRBIJA PROŠLA: Vučić otkrrio o čemu će govoriti u UN
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u UN sledeće nedelje održati govor na Generalnoj skupštini o poziciji Srbije i o tome kroz šta je naša zemlja prošla u poslednjih 30 godina.
"Govoriću o poziciji Srbije i o svemu onome kroz šta smo prošli u prethodnih 30 godina i mislim da će ljudima biti zanimljivo. Pokušaću da to prikažem na nešto drugačiji način, ne samo kroz suvoparni govor kao što je to bilo do sada. Tako da, govor je suština, ali ću pokušati i da kroz određene slike koje ću da ponesem i da pokažem, objasnim kroz šta smo sve prošli i kako je to sve izgledalo, koliko neprincipijelnosti, dvostrukih standarda, aršina i svega drugog je imala Srbija da se suoči u prethodnom periodu", rekao je Vučić za Informer.
Istakao je da će se potruditi da verno, časno i odano se bori i služi Srbiji, onako kao što je to činio prilikom borbe oko Deklaracije o Srebrenici i svemu drugom u Ujedinjenim nacijama, bez obzira na sve pritiske, bez obzira na sve probleme sa kojima se Srbija suočava i bez obzira na to što se to ne dopada velikim i moćnim igračima.
Naveo je da će pre toga imati važan sastanak karpatskih zemalja, gde očekuje i, kako je rekao, bratski susret sa velikim prijateljem Robertom Ficom.
"I naravno sa ostalim predstavnicima karpatskih zemalja, dakle od Ukrajine, Mađarske, Poljske, Rumunije, mislim da će biti pozvana i Moldavija, i tako dalje. Tako da biće važan sastanak, ekonomske su teme, rekao bih, od transportnog povezivanja i sve drugo, ali posebno se radujem susretu sa mojim drugom Robertom", naveo je Vučić. Dodao je da će u Njujorku svakako imati mnogo važnih sastanaka.
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